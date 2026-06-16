Storie correlate

Turismo esperienziale, dalla Regione tre milioni di euro per 12 progetti. Amata: «Fondi per greenway, cammini e percorsi innovativi in Sicilia»

Riccardo Giugno 8, 2026

HOTEL SENZA WI-FI E BORGHI SENZA AUTO: UNEXPECTED ITALY, LA STARTUP CHE PUNTA SUL TURISMO «SCOMODO»

Riccardo Giugno 8, 2026
la spina

A Caltanissetta l’assemblea elettiva delle Pro Loco Sicilia

Riccardo Giugno 1, 2026

Ultime notizie

Dissesto idrogeologico, Struttura commissariale sigla accordo con dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo

Riccardo Giugno 16, 2026

Turismo, la cultura è diventata la prima motivazione di viaggio.

Riccardo Giugno 16, 2026

• Un appuntamento sentito questo weekend per l’Audi di Alessandro Bracalente, Jody Lambrughi e Nicolò Soffiati: attesi da protagonisti nell’agguerrita categoria GT3 Am

Riccardo Giugno 16, 2026

Archeologia subacquea, recuperati reperti a Lampedusa con attività congiunta di tutela del patrimonio culturale. Scarpinato: «Sinergia tra istituzioni fondamentale»

Riccardo Giugno 16, 2026