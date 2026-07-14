La 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 𝗘𝗻𝗻𝗮 propone per 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟱 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 la terza edizione di ” …𝗘 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘂𝘀𝗰𝗶𝗺𝗺𝗼 𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲” una serata con musica, Cabaret e tanto divertimento, troverete le 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲, il concerto “𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝘀𝗶” una cover band di 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 e a rendere la serata ancora più divertente e piena di cabaret e Magia avremo, direttamente dal programma televisivo 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗿𝗲𝘁 il “𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗣𝗹𝗶𝗽”🎩 𝗶𝗹 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼.

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