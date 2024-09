Le precipitazioni continuano a insistere sulla Sicilia settentrionale dove soprattutto sui versanti nord dei Nebrodi, si sono avuti buoni accumuli. Qualche fenomeno sparso, come detto nell’ultimo articolo.

Tutto questo in un contesto termico di primo autunno, con 22 gradi di massima e appena 15 gradi di minima.

Previsioni. Il clima continuerà su questa falsariga sino a giovedì, con precipitazioni, in esaurimento, sempre concentrate sulla Sicilia settentrionale, e sempre con qualche sconfinamento verso l’interno. Temperature stazionarie.

Venerdì irromperà l’attesa aria artica, e avremo un calo su valori tipici di ottobre/novembre, soprattutto al calar del sole. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

