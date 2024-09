L’impulso atlantico, sinora in azione sull’Italia centrale e settentrionale, avrà la forza di incunearsi nel cuore del Mediterraneo. Nella nostra isola di conseguenza, una linea fortemente instabile sarà attiva sin dalle prime ore di lunedì 9 settembre: piogge e temporali anche intensi attraverseranno la regione da ovest a est. Non tutte le aree però saranno esposte allo stesso modo e gli ultimi aggiornamenti indicano fenomeni molto forti soprattutto nella Sicilia occidentale e sud occidentale, oltre che nella dorsale appenninica centrale e settentrionale. La nostra zona sembra essere interessata anch’essa da fenomeni diffusi ma, come sapete, queste indicazioni sono comunque suscettibili di cambiamenti dell’ultimo minuto, soprattutto in stagioni di passaggio quale è questa.

Oltre alle precipitazioni, si registreranno temperature in deciso calo: 6-8 gradi meno di oggi nelle nostre aree interne. Venti in rotazione da nordovest.

Ma non finisce qui. Nel fine settimana, si profila un ulteriore peggioramento, addirittura con aria artica, che potrebbe portare le temperature in quota su valori tipici del mese di novembre. Vedremo se accadrà realmente e come questa configurazione si manifesterà al suolo. Ne riparleremo.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

