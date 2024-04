Previsioni Meteo Enna: mercoledì clima freddo, ventoso e nuvoloso; precipitazioni poco rilevanti

Arrivata la nuova fase fredda con temperature che, soprattutto nelle ore notturne, si attestano su valori invernali (circa 8 gradi sotto la media). Il vento acuisce la sensazione di freddo mentre, in presenza del sole che, per altezza e durata è già un sole estivo, si ha maggiore mitezza.

Per quanto riguarda le precipitazioni, contrariamente a molti siti, avevo predicato prudenza e, infatti, il grosso si avrà a nord della nostra isola e poi nel Canale di Sicilia, mentre da noi, mercoledì, avremo sì cielo molto nuvoloso ma le piogge saranno deboli e con accumuli non rilevanti.

Il clima in ogni caso resterà tardo invernale, con valori termici bassi e nuvole, fino a giovedì 25, giorno della liberazione.

Restano incerte le previsioni per il prossimo fine settimana: avevamo anticipato la probabilità di pioggia ma c’è ancora da attendere e anche in questo caso sembra esserci un netto ridimensionamento cone ogni volta in questa annata terribile. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo ONLUS

Visite: 142