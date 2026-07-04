Previsioni Meteo Enna: Clima via via più stabile. Temperature poco sotto la media per i prossimi giorni
Inizia oggi una fase via via più stabile con temperature che saranno poco sotto la media, o
nella media, fino a tutti i primi giorni della prossima settimana: caldo appunto normale di
giorno, e sere fresche.
Dal prossimo fine settimana potrebbe iniziare una fase calda, che sarebbe la prima per la
Sicilia in questa stagione, finora senza estremi. Sappiamo quali sono i nuovi picchi di caldo
dell’estate in tempo di riscaldamento climatico e, se finora non li abbiamo affatto
sperimentati, sono ormai nell’ordine delle cose. Vedremo cosa succederà. Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerc
Visite: 119