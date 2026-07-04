Inizia oggi una fase via via più stabile con temperature che saranno poco sotto la media, o

nella media, fino a tutti i primi giorni della prossima settimana: caldo appunto normale di

giorno, e sere fresche.

Dal prossimo fine settimana potrebbe iniziare una fase calda, che sarebbe la prima per la

Sicilia in questa stagione, finora senza estremi. Sappiamo quali sono i nuovi picchi di caldo

dell’estate in tempo di riscaldamento climatico e, se finora non li abbiamo affatto

sperimentati, sono ormai nell’ordine delle cose. Vedremo cosa succederà. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerc

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