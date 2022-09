Previsioni Meteo Enna: Associazione MeteoPalermo: giornate di attesa; lunedì peggiora

Pur in assenza di precipitazioni significative, almeno nella nostra area, l’arrivo dell’autunno si è fatto comunque sentire, con temperature davvero basse per il periodo: ad Enna alta abbiamo avuto valori massimi sotto i 20 gradi con addirittura 13 gradi giovedì scorso. Temperature notturne anche queste decisamente sotto la media, comprese tra 10 e 12 gradi. Questa fase sta però per concludersi, con il ritorno a temperature in linea con i valori normali per l’ultima decade di settembre. Tale cambiamento porterà molte piogge soprattutto in centro Italia mentre in Sicilia la possibilità di precipitazioni è molto più incerta. Il modello di previsione europeo (ECMWF) è il più generoso sino ad ora, per lunedì, quando prevede piogge abbondanti tra la costa meridionale dell’isola e le aree più interne come la nostra. Molto meno abbondanti le precipitazioni secondo l’altro grande modello previsionale globale, l’americano GFS. Siamo nella stagione con il clima più difficile da prevedere, questo è sicuro. Lunedì in ogni caso, dopo una domenica di attesa, sarà una giornata instabile e perturbata. Ne riparleremo.

Approfittiamo di questo articolo per tracciare un’analisi della stagione estiva appena trascorsa. È stata una stagione certamente lunga e calda ma, in definitiva, molto meno estrema di quella del 2021 (apocalittica). Le anomalie termiche positive sono state rilevanti soprattutto nelle due settimane tra la fine di giugno e la prima decade di luglio: ricordiamo gli oltre 36 gradi ad Enna tra il 25 e il 26 giugno e i tanti giorni con valori massimi intorno ai 35 gradi. Agosto invece è stato sì più caldo della media ma in fondo di poco, circa 0.5 gradi ed, inoltre, ha determinato accumuli piovosi, nella nostra provincia, tra 80 e 120 mm, a seconda delle diverse aree: piogge quindi davvero abbondanti. A questo proposito ribadiamo quanto detto più volte: dalle mappe di pioggia cumulata, l’area ennese risulta in surplus pluviometrico a 6, 12, 24 e 48 mesi, cioè per tutti gli ultimi 4 anni. Nessuna siccità, assolutamente nessuna, anzi. Spero questo possa far riflettere per la gestione del territorio.

In foto le temperature minime della notte.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

