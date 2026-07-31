Da oggi – più volte lo abbiamo detto – le temperature cominceranno a salire per arrivare a 3

gradi sopra la media nei primi giorni di agosto e, forse, qualche grado in più a seguire. Via

d’uscita ancora da definire. La Sicilia resta ai margini delle anomalie più clamorose e lo

abbiamo più volte sottolineato anche per contrastare la brutta abitudine di molti siti di pseudo

meteorologia che giocano sempre a fomentare ansie e paure. Ciò detto, siamo sempre

dentro una stagione neo estiva, resa irriconoscibile, rispetto al passato, dalla crisi climatica

dove, se ci sono 3-4 gradi sopra la media anziché 8-10 siamo pure costretti a essere

contenti.

In questo contesto, l’instabilità pomeridiana ci farà compagnia, proprio perché l’anticiclone

subtropicale nord africano non avrà i massimi di subsidenza sopra la nostra testa (come fu

invece nell’ondata di calore – estrema – tra 15 e 22 luglio). Quindi, con la solita cautela

previsionale, dovuta alla natura assolutamente localizzata di questi fenomeni, aspettiamoci

nei pomeriggi, almeno fino a lunedì/martedì, fenomeni sparsi qua e là nelle aree interne e

montuose. Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Advertisement

Advertisement

Visite: 133