La Professoressa ennese Stefania Avola vince il Premio Culturale “Girasole”

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C’è anche la Prof.ssa e autrice Stefania Avola tra i vincitori della prima edizione del Premio Culturale “Girasole”. Il riconoscimento le è stato attribuito per il volume “Sicilia d’inverno inedita e sentimentale. Sette mete vacanziere fuori stagione per viaggi dell’anima”, edito da Algra Editore. Laureata in Filosofia e docente di Lettere a Piazza Armerina, Avola è autrice di romanzi e di racconti pubblicati anche da Giulio Perrone Editore. Nel 2024 è stata selezionata dalla Biblioteca centrale della Regione Siciliana, nell’ambito del progetto “Donna Sicilia, Goliarda e le altre”, tra le autrici che hanno arricchito il panorama letterario regionale.

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A motivare la scelta è la giuria del premio, composta dal presidente del circolo Giuseppe Iatì, poeta e attore, dal critico letterario Gaspare Agnello, da Filippo Vitello, presidente della Pro Loco di Grotte, e dall’Avv. Diego Guadagnino, studioso e scrittore, che ha voluto riconoscere a Stefania Avola il suo modo di raccontare una Sicilia inedita e profonda, capace di svelare luoghi e prospettive inattese, offrendo al lettore uno sguardo autentico e originale sui territori dell’isola.

Il Premio Culturale “Girasole” vuole essere un faro puntato sui talenti della nostra amata Sicilia – dichiara il giovane presidente Giuseppe Iatì – Abbiamo voluto premiare personalità che, attraverso la scienza, la letteratura, il cinema, il teatro e la musica, portano in alto il nome della nostra terra. Sono particolarmente orgoglioso della sezione giovani promesse: premiare i talenti in erba significa far emergere il loro valore e dare il giusto spazio alle nuove generazioni».

Tra i premiati figurano l’infettivologo catanese Dott. Fabrizio Pulvirenti per il libro “SSN 4.0 – Proposte per la rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale”, la Prof.ssa Maria Caserta, di Maletto (Catania), per l’opera “Tino Barresi. Un uomo che dell’arte ha fatto la sua essenza di vita”, il Prof. agrigentino Pasquale Seddio per il volume “I sacri monti del Piemonte e della Lombardia”, il Prof. Francesco Pira, di Licata, per il saggio “La buona EduComunicazione”, l’autore siracusano Liddo Schiavo per “L’Aranceto – Storia di un esodo inverso”, il Cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta per il suo prezioso impegno nella valorizzazione culturale e sociale del territorio agrigentino, e il poeta raffadalese Mimmo Galletto per il suo contributo alla poesia in lingua siciliana.

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Per la sezione cinema i vincitori sono il regista palermitano Gaetano Di Lorenzo con il docufilm “Fuorisede – Storie di vita e di studi” e il regista favarese Stefano Vinciguerra con il film “Tradimento e potere”, mentre ampio spazio è dedicato alla lirica con i soprani Sara Chianetta, presidente del Centro Studi “Antonio Russello” di Favara, e la Prof.ssa agrigentina Fiammetta Bellanca.

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Per la sezione giovani promesse i premiati sono:

la montallegrese Stella Cinquemani, di 10 anni, per la ginnastica artistica, il tenore empedoclino Davide Guarraggi, di 14 anni, e Elisa Tararà, di 17 anni, di Canicattì, per la poesia.

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L’evento, organizzato dal “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Montallegro, si terrà mercoledì 12 agosto 2026, alle ore 20:00, presso l’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro.

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