Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: temperature sempre più nella media stagionale

La giornata di mercoledì 25 agosto è trascorsa con temperatura stabili o in lieve diminuzione, con massime comprese tra 28 e 30 gradi. La prevista ventilazione moderata da sud ovest, a tratti tesa, ha caratterizzato soprattutto la parte centrale del giorno.

Ora ci attende un relativo cambiamento. Come dicevamo, le onde perturbate stanno via via abbassandosi di latitudine, con l’avanzare della stagione, ma ancora coinvolgono la Sicilia solo in parte. Questo determinerà, oggi giovedì 26 agosto, comunque un calo termico che riporterà i valori in media: le massime saranno comprese tra 27 e 29 gradi e le minime oscilleranno intorno ai 17-19 gradi, con la prossima notte che sarà fresca e umida. Per quanto riguarda le tanto attese precipitazioni, saranno più abbondanti nel settore settentrionale e orientale dell’isola mentre ci sono, ma sono minori le probabilità che coinvolgano anche il nostro entroterra.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

Visite: 50