Previsioni Meteo: Associazione MeteoPalermo: ritorna la pioggia

La giornata di domenica 21 novembre è trascorsa, come previsto, in un contesto di variabilità, con temperatura massima in media (12 gradi in città) e nubi via via più compatte, dalla parte centrale del giorno in poi. A sera, le nebbie hanno di nuovo avvolto Enna e i picchi più alti degli Erei, ad annunciare la parte più attiva del nuovo fronte perturbato in transito sulla Sicilia.

Le precipitazioni sono previste nella notte tra domenica e lunedì, così come anticipato da alcuni giorni. Dovrebbero essere al più moderate e insistere poi nella prima mattinata di lunedì 22 novembre, con un ritorno nel pomeriggio sino a sera. Le temperature sono previste su valori stabili di 10-12 gradi, anche a causa dell’assenza di prolungate fasi di soleggiamento. Serate umide e quasi fredde, con valori spesso sotto gli 8-10 gradi. Venti meridionali.

La settimana si annuncia, quindi, ancora piovosa, con brevi pause.

In foto, le precipitazioni previste per lunedì 22 novembre.

