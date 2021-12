Prosegue la fase di stabilità, dopo i lunghi mesi di pioggia. E prosegue anche il freddo, con valori massimi di 6-7 gradi e minimi di 1-3 gradi, ma anche sottozero nelle conche dei nostri Monti Erei.

Venerdì 17 dicembre sarà, quindi, una giornata ancora con cieli variabili ma con frequenti annuvolamenti: la temperatura risulterà ancora sotto la media, con valori simili ai giorni precedenti. Venti settentrionali, in graduale rinforzo.

Il previsto ulteriore abbassamento termico per il fine settimana viene confermato e sabato e domenica avremo un clima gelido ma secco: il nucleo più instabile dell’irruzione artica scorrerà ad est della Sicilia e, quindi, mancheranno le condizioni per precipitazioni nevose.

Vedremo se l’appuntamento con la neve sarà solo rimandato.

In foto, le precipitazioni minime previste.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo Onlus

