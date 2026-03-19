Storie correlate

Agricoltura, bando da sette milioni di euro per la promozione dei prodotti di qualità. Sammartino: «Governo Schifani al fianco delle aziende»

Riccardo Marzo 17, 2026

La Cia Sicilia Occidentale incontra le cantine sociali: vino venduto ma non ritirato per il caro carburante, imprese in difficoltà

Riccardo Marzo 14, 2026
cia sicilia

Cia Sicilia: a Enna le assemblee elettive

Riccardo Marzo 14, 2026

Ultime notizie

Unci AgroAlimentare: accolte richieste pescatori, governo approva misure su aumenti carburanti

Riccardo Marzo 19, 2026

CISAL Calabria e CISAL Sicilia: “Il 28 marzo a Messina per il Ponte, per il lavoro, per il futuro del Sud”

Riccardo Marzo 19, 2026

Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP – Città della Pieve: al via il 20 marzo con l’inaugurazione della mostra d’arte ORANGE. Sabato 21 marzo il Premio e un talk sul valore delle IG

Riccardo Marzo 19, 2026

Conferenza Stampa per la presentazione della prima stagione concertistica al Cine Teatro Rex di Giarre LA GRANDE CLASSICA

Riccardo Marzo 19, 2026