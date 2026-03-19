Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP – Città della Pieve: al via il 20 marzo con l’inaugurazione della mostra d’arte ORANGE. Sabato 21 marzo il Premio e un talk sul valore delle IG

Una mostra d’arte, un concerto, un talk di approfondimento sull’importanza dei prodotti a Indicazione Geografica come motore per il turismo dei piccoli, e non solo, territori dell’Italia. Il Premio sarà assegnato al giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore

Il 20 e 21 marzo Città della Pieve (Pg) ospiterà la prima edizione del Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP – Città della Pieve, un’iniziativa che nasce per valorizzare la filiera dell’eccellenza agrumicola siciliana e il legame tra tradizione, arte e cultura gastronomica di cui si caratterizza anche la cittadina umbra. L’evento, promosso dal Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP in collaborazione con il Comune di Città della Pieve e sotto la direzione artistica di Barbara Mastella con l’Associazione ArciNote, coinvolge attivamente commercianti, ristoranti ed esercizi locali, che accoglieranno i visitatori con vetrine decorate a tema e un’offerta speciale di piatti e cocktail a base di Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Si inizia venerdì 20 marzo, alle ore 18, con il vernissage di “ORANGE”, mostra di pittura, scultura e fotografia curata da Elena Conti e Barbara Mastella che si terrà nelle sale del Palazzo della Corgna. La mostra resterà aperta poi fino al 29 marzo con orario dalle 10 alle 19. Gli artisti, provenienti da diverse zone d’Italia, propongono opere dove domina il colore arancio, senza l’obbligo di restare nel tema agrumi. Un’originale selezione di pitture, sculture e fotografie, che per dieci giorni coloreranno le sale storiche del Palazzo della Corgna. La mostra resterà aperta poi fino al 31 marzo con orario dalle 10 alle 19. “Un tema stimolante – commenta Elena Conti, curatrice della mostra insieme a Barbara Mastella – che ha permesso a molti artisti di uscire dalla propria comfort zone, per misurarsi con colori e soggetti diversi. Per me è la seconda volta a Città della Pieve, ci sono già stata nel 2024 con una mostra dedicata ai cavalli nello spazio Kossuth e la collaborazione con la cittadina fu sorprendente. Sono sicura che questa grande festa dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP verrà accolta con lo stesso entusiasmo dagli abitanti del territorio”.

Al vernissage interverranno il Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, il Presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP Gerardo Diana, il Presidente dell’Associazione ArciNote, Carmine Pugliese, i musicisti Enzo e Lorenzo Mancuso e il critico d’arte Andrea Baffoni. Al termine dell’inaugurazione è previsto un cocktail offerto dal Consorzio dello Zafferanno di Città della Pieve in cui Arancia Rossa di Sicilia IGP e Zafferano dialogheranno in alcune proposte enogastronomiche dedicate.

Gli espositori. Pittura. Stefano Azzi – Francesca Borsetti – Carlo Carfagni – Silvana Chiozza – Elena Conti – Claudio Del Signore – Ilaria Di Meo – Renato Ferretti – Enzo Gambelli – Donatella Guglielmetti – Antonia Leonardi – Alice Leonini – Marta Mangiabene – Carol Marano -Paola Parri – Sandra Petreni – Davide Petri – Massimo Stecchi Scultura. Turi Alescio – Silvia Ghelardini – Davide Petri – Antonia Leonardi – Silvana Chiozza. Fotografia. Raffaella Franci – Davide Garritano – Silvia Iannone – Louise Olko – Ornella Tiberi

Il programma proseguirà poi sabato 21 marzo, primo giorno di primavera. Alle ore 15.45 presso il Teatro degli Avvaloranti, “Corde, Voce e Danza: Omaggio alla Sicilia”, un concerto di apertura del Premio con Roberta Comin e il gruppo ArciNote, evento con la direzione artistica di Barbara Mastella, dedicato all’Arancia Rossa di Sicilia IGP e alla ricchezza culturale della Sicilia. Alle 17.45 il Premio Arancia Rossa di Sicilia IGP e Città della Pieve con la cerimonia presso la Sala Grande di Palazzo della Corgna, il premio sarà consegnato al giornalista del TG5, Gioacchino Bonsignore. In seguito, il talk sul tema “Le IG come motore turistico dei territori italiani” per approfondire il ruolo delle Indicazioni Geografiche nello sviluppo locale e turistico, con la presenza, tra gli altri, la Vicepresidente del Consrozio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Elena Albertini, del Presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi, e del Direttore Generale di Fondazione Qualivita, Mauro Rosati. Infine, alle ore 21 “L’Arancia Rossa di Sicilia IGP a tavola” con cena benefica in favore dell’associazione A.L.I.Ce in programma al ristorante Lo Zafferano (Hotel Vannucci), dove il sapore autentico dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sposerà i piatti della tradizione e lo zafferano di Città della Pieve (la serata è aperta a tutti su prenotazione direttamente al Ristorante).

Durante i giorni della manifestazione, come detto, i ristoranti e gli esercizi commerciali della città allestiranno le vetrine con arance rosse e proporranno pietanze e cocktail che valorizzano la versatilità e il gusto unico dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Città della Pieve (Pg), 19 marzo 2026 C.s. 07

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