Poste di Pasqua a Enna: un buon numero di turisti presenti ma si può fare molto meglio

Una buona presenza di turisti ma si potrebbe fare molto più. Questo il commento sul bilancio complessivo della presenza di turisti a Enna nel lungo ponte di Pasqua.

Infatti malgrado il tempo non certo clemente con temperature rigide non sono stati pochi i turisti visti in giro alla scoperta di una città che tutto sommato in questi giorni aveva tante cose da fare vedere.

La parte del leone la sta facendo il Museo Multimediale e Multisensoriale delle Confraternite che da quando è aperto ovvero poco meno di 2 settimane sta facendo registrare una media di circa un centinaio di visitatori al giorno.

Ci auguriamo che questa media venga tenuta anche in futuro e non solo nel periodo pasquale con una adeguata campagna mediatica promozionale.

Non si hanno invece dati sulle presenze al museo Multimediale del Mito.

Poco meno di 200 visitatori invece da venerdì a lunedì scorso al museo regionale archeologico Varisano con una punta massima di circa 80 nel giorno di Pasquetta.

Poco più di 400 visitatori al Castello di Lombardia e circa 110 alla torre di Federico sempre da venerdì a lunedì scorso. Ma in questi siti in particolare al castello il numero di presenze poteva essere di gran lunga maggiore se non fosse stato impedito a tanti pullman organizzati di poter parcheggiare sul piazzale Euno.

Adesso per la città di Enna si presenta un altro importante ponte come quello del 25 aprile che di fatto inizierà sabato 22 e con la presenza di sicuro anche di tanti rappresentanti del turismo itinerante, ovvero i camperisti.

Ci auguriamo che considerando che il clima dovrebbe essere più clemente, la città si faccia trovare meglio organizzata rispetto alla settimana di Pasqua con tutto quello che c’è da poter fare vedere accessibile a partire dal maggior numero di chiese possibili.

