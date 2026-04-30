Pontificale di San Giorgio

e eventi collegati

Napoli 24, 25 e 26 aprile 2026

Il Solenne Pontificale

in onore di San Giorgio a Napoli

Fede, tradizione e carità

La Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha celebrato a Napoli la memoria liturgica del celeste Patrono della Sacra Milizia con tre significativi appuntamenti di Fede, tradizione e carità.

Il momento centrale si è svolto sabato 25 aprile 2026, alle ore 11.00, nella Real Basilica di Santa Chiara, con il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio presieduto dal Priore per l’Italia, S.Em.R. il Signor Cardinale Dominique Mamberti, Balì Gran Croce di Giustizia, Protodiacono di Santa Romana Chiesa e Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. L’augusta presenza del Gran Maestro, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie, che dopo il Sacro Rito ha presieduto la tradizionale Cerimonia di Investitura e di Promozione, con la Rimessa dei Diplomi, che ha conferito alla tradizionale celebrazione un carattere di altissima solennità spirituale e istituzionale.

La ricorrenza annuale ha rappresentato un momento di intensa partecipazione comunitaria per Cavalieri, Dame, Cappellani, Postulanti, famigliari, amici e ospiti dell’Ordine, riuniti nel cuore storico e religioso di Napoli per rinnovare il proprio impegno nella glorificazione della Croce, nella propagazione della Fede e nella difesa di Santa Romana Chiesa.

Pontificale in onore di San Giorgio

Real Basilica di Santa Chiara

Sabato 25 aprile 2026

Nella splendida cornice della Real Basilica di Santa Chiara, luogo simbolico della memoria dinastica di Borbone delle Due Sicilie e cuore spirituale della storia napoletana, si è svolto il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio, celebrato dal Priore per l’Italia, S.Em.R. il Signor Cardinale Dominique Mamberti, Balì Gran Croce di Giustizia, Protodiacono di Santa Romana Chiesa e Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. all’augusta presenza del Gran Maestro, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie

All’arrivo, S.A.R. il Gran Maestro e S.Em.R. il Priore per l’Italia sono stati accolti dal Cappellano Capo della Delegazione di Napoli e Campania, Fra’ Sergio Galdi d’Aragona, OFM, Cappellano di Giustizia; dal Cancelliere dell’Arcidiocesi di Napoli, Fra’ Luigi Ortaglio, OFM, Cappellano de Jure Sanguinis con Placca d’Oro; e dal Presidente della Real Commissione per l’Italia, S.E. Don Flavio Borghese dei Principi di Sulmona e di Montecompatri, Balì Gran Croce di Giustizia.

All’inizio del Sacro Rito, il Presidente della Real Commissione per l’Italia ha rivolto un indirizzo di saluto, richiamando la missione dell’Ordine e il dovere dei Cavalieri e delle Dame di testimoniare la Fede, la carità Cristiana e la pace.

Nell’omelia, S.Em.R. il Priore per l’Italia ha ricordato i fondamenti del carisma Costantiniano, esortando i presenti alla preghiera, alla testimonianza Cristiana, alla difesa della Chiesa e alle opere di misericordia.

Al termine del Sacro Rito, dopo la Preghiera del Cavaliere Costantiniano e il canto del Regina Coeli, S.A.R. il Gran Maestro ha reso omaggio alle Tombe Reali, deponendo una corona d’alloro presso il Regio Sepolcreto, mentre S.Em.R. il Priore per l’Italia ha recitato le orazioni, aspergendo e incensando il Regio Sepolcreto.

Sono quindi seguite la Benedizione delle insegne e di mantelli di chiesa dei nuovi Membri della Sacra Milizia, l’Investitura e la Ricezione secondo l’antico formulario dell’Ordine e la Promozione di Cavalieri, Dame e Cappellani. I nuovi ingressi e le promozioni sono stati complessivamente 180: 146 Cavalieri, 19 Dame e 15 Cappellani. S.A.R. il Gran Maestro ha inoltre consegnato i diplomi di benemerenza a 25 nuovi insigniti.

Cena di Gala di Beneficenza

Circolo Nazionale dell’Unione

Venerdì 24 aprile 2026

Venerdì 24 aprile, alle ore 20.30, presso il prestigioso Circolo Nazionale dell’Unione, si è svolta la Cena di Gala di Beneficenza all’augusta presenza di S.A.R. il Gran Maestro e di S.Em.R. il Priore per l’Italia.

I proventi netti della serata sono destinati alla Casa della Pace “Don Tonino Bello” di Napoli, realtà indicata dall’Arcivescovo metropolita di Napoli, S.Em.R. il Signor Cardinale Domenico Battaglia, che nel pomeriggio presso il Palazzo arcivescovile in largo Donnaregina 22 aveva ricevuto in Udienza privata S.A.R. il Gran Maestro, appena arrivato a Napoli.

La Casa della Pace, ospitata nei locali della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, accoglie mamme con bambini in difficoltà, offrendo loro un luogo familiare e protetto in cui avviare percorsi di autonomia, riscatto e reinserimento sociale. Nel pomeriggio del 25 aprile, S.A.R. il Gran Maestro ha avuto anche l’occasione di visitare la Casa.

Nel corso della serata, dopo una breve introduzione di S.A.R. il Gran Maestro, il Presidente della Real Commissione per l’Italia ha letto il testo del saluto, in cui S.A.R. il Gran Maestro ha ricordato il profondo legame con Napoli, la recente istituzione della nuova Sede Magistrale della Delegazione presso l’Oratorio del Santissimo Crocifisso nella Basilica di San Giovanni Maggiore e le numerose iniziative caritative e culturali promosse sul territorio campano.

Dopo la proiezione di un breve video di presentazione della Casa della Pace “Don Tonino Bello”, introdotti dal Delegato per Napoli e Campania, il Conte Don Gianluigi Gaetani dell’Aquila d’Aragona dei Duchi di Laurenzana, Patrizio Napolitano, Cavaliere di Giustizia, sono intervenuti anche il Parroco dei Santi Giovanni e Paolo e Responsabile dell’annessa Casa della Pace “Don Tonino Bello”, Don Salvatore Melluso, e Suor Marisa Pitrella, Direttrice della Caritas dell’Arcidiocesi di Napoli, in rappresentanza del Cardinal Battaglia, e una donna migrante con la sua bambina, ospiti della Casa della Pace.

Santa Messa

Basilica di San Giovanni Maggiore

Domenica 26 aprile 2026

Domenica 26 aprile, alle ore 11.00, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, è stata celebrata una solenne Santa Messa alla presenza di S.A.R. il Gran Maestro, accompagnato dal Gran Cancelliere della Real Deputazione, dal Presidente della Real Commissione per l’Italia e dal Delegato per Napoli e Campania.

La celebrazione della Santa Messa è stata presieduta dal Parroco Don Salvatore Giuliano, con la concelebrazione del Cappellano Capo della Delegazione di Napoli e Campania, Fra’ Sergio Galdi d’Aragona.

In tale occasione, Don Giuliano ha ricevuto dalle mani di S.A.R. il Gran Maestro le insegne di Cappellano di Merito dell’Ordine Costantiniano.

La celebrazione ha assunto un significato particolare alla luce dell’autorizzazione concessa il 10 aprile 2026 dal Cardinal Battaglia per l’istituzione della nuova Sede Magistrale della Delegazione di Napoli e Campania presso l’Oratorio del Santissimo Crocifisso nella Basilica di San Giovanni Maggiore, cui è seguito il Decreto di S.A.R. il Gran Maestro del 14 aprile.

Le visite di S.A.R. il Gran Maestro

in occasione del Pontificale

In occasione della sua presenza a Napoli per il Pontificale in onore di San Giorgio 2026, S.A.R. il Gran Maestro è stato ricevuto in Udienza Privata da S.Em.R. il Signor Cardinale Domenico Battaglia il 24 aprile, e si è recato in visita alla Real Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo e alla Casa della Pace “Don Tonino Bello” il 25 aprile, e alla Fondazione Real Monte Manso di Scala il 26 aprile.

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