POLVERE GRIGIASTRA TRA ISOLA E CAPACI. GIAMBONA “CASO DI RILIEVO NAZIONALE, OGGI PRESENTERÒ RICHIESTA DI AUDIZIONE IN COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE”

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) (10 marzo 2026) – “Quella della polvere grigiastra segnalata tra Isola delle Femmine e Capaci è ormai una vicenda che ha assunto una dimensione nazionale. Per questo ho presentato una interrogazione parlamentare all’Assemblea regionale siciliana e oggi presenterò la richiesta di audizione in IV Commissione Territorio e Ambiente, affinché si possa fare piena luce su quanto sta accadendo”. Lo afferma Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars, che torna sulla presenza della sostanza segnalata nelle ultime settimane in diverse zone del territorio.

“Ad oggi – spiega Giambona – non si è ancora riusciti a individuare con certezza le cause di questo fenomeno che, da quanto emerge dalle segnalazioni e dai primi riscontri, sembrerebbe comunque circoscritto all’area industriale tra Isola delle Femmine e Capaci. Proprio per questo è necessario proseguire con tutte le verifiche scientifiche e istituzionali utili ad accertarne l’origine”.

Secondo quanto emerso anche da esami effettuati da privati cittadini, nelle polveri raccolte sarebbero state rilevate tracce di idrocarburi e metalli pesanti. “Sono elementi che devono essere verificati con rigore dagli enti competenti, come ARPA e ASP – prosegue Giambona – ed è per questo che ho ritenuto necessario investire formalmente il Parlamento regionale e chiedere un confronto in Commissione con Arpa Sicilia, con gli enti di controllo, con le amministrazioni locali e con tutte le realtà interessate”.

“È importante affrontare questa vicenda con grande senso di responsabilità – aggiunge Giambona – senza generare allarmismi o psicosi tra i cittadini. L’obiettivo comune deve restare quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, tutelare l’ambiente e proteggere anche il tessuto economico e turistico del territorio”.

“Per questo – conclude Giambona – è fondamentale arrivare rapidamente alla verità. Le istituzioni hanno il dovere di fornire risposte chiare e fondate scientificamente. Come Partito Democratico su questo punto non arretreremo di un millimetro: continueremo a seguire ogni sviluppo con la massima attenzione finché non sarà chiarita l’origine di questo fenomeno e garantita piena serenità alle comunità interessate”.

