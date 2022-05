POILLUCCI TEAM AL VIA DELLA BAJA RALLY ADRIATICO

Si corre questo fine settimana la seconda prova del Campionato Italiano Cross Country 2022. In gara Andrea Luchini e Piero Bosco (Suzuki Nuova Grand Vitara)

Torna in gara questo fine settimana il Poillucci Team di Roma con l’equipaggio Andrea Luchini e Piero Bosco, su Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2.

Domenica 15 maggio, infatti, a Urbino (provincia di Pesaro Urbino) si corre la Baja Rally Adriatico, seconda prova del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022.

“E’ un appuntamento per noi particolarmente importante” racconta il “Team Manager”, Antonio Poillucci “perché ci arriviamo con una posizione di classifica davvero invidiabile”.

Luchini-Bosco, infatti, avendo chiuso la prima prova della stagione (l’Artugna Race, in Friuli) al primo posto del Suzuki Chellenge, al secondo fra le vetture della classe T2 e al terzo della classifica assoluta della gara, sono infatti primi nel monomarca Suzuki, secondi nella classifica del T2 (vetture derivate dalla serie) e terzi nella classifica assoluta del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022.

“Nelle Marche cercheremo ovviamente di consolidare la nostra leadership nel Suzuki Challenge” aggiunge Poillucci “ma cercheremo anche di “attaccare” per vedere cosa succede nel T2. Sono i nostri due obbiettivi di stagione e siamo come sempre preparati e determinati”.

Il Campionato Italiano Cross Country Rally quest’anno è articolato su sei appuntamenti. Oltre ai primi due (Artugna Race e Baja Adriatico) si correrà anche in Grecia (Rally Greece OffRoad Road, 26 maggio), di nuovo in Friuli (Italian Baja I e II tappa, 10 luglio), in Sardegna (Baja Vermentino Terre di Gallura, 18 settembre) e in Toscana (Crete Senesi Valtiberina, 16 ottobre).

Organizzata dalla PRS Group di Rimini, la Baja Rally Adriatico partirà dal Parco Assistenza di Fermignano la sera di sabato 14, per lo spostamento fino al riordino notturno di Borgo Mercatale, a Urbino. Domenica le vetture partiranno alle 7,30 del mattino per affrontare un complessivo di nove prove, ovvero tre passaggi sui tracciati San Fiorano (8,91 chilometri), Molleone (9,28 chilometri) e Montalto Tarugo (5,21 chilometri). In totale i concorrenti, primo dell’arrivo ad Urbino (Borgo Mercatale) percorreranno 260,92 chilometri, di cui 70,20 di settori selettivi.

