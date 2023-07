Più di 160 presenze alla cena di raccolta fondi

del Banco Alimentare della Sicilia ODV

L’impegno e la disponibilità di oltre 50 chef, sommelier e pasticceri hanno

contribuito alla realizzazione dell’evento Banco in una sera di mezza estate

CATANIA 15 LUGLIO 2023 – Non era per niente scontato che più di 50 tra chef, pasticceri e

sommelier di tutta la Sicilia avrebbero offerto, gratuitamente, la loro professionalità per sostenere il

Banco Alimentare della Sicilia ODV nell’aiuto che dà alle fasce più deboli della popolazione; eppure

hanno aderito in tantissimi alla cena di raccolta fondi “Banco in una sera di mezza estate” ideata,

promossa e organizzata, con un gesto di estrema generosità, da Èxpo Grandi Eventi di Barbara

Mirabella nella Casa del Banco che per una sera, quella del 12 luglio, si è trasformata da magazzino

a location scintillante per festeggiare i 25 anni di attività.

Chef, pasticceri e sommelier, i protagonisti della serata, hanno aderito da tutta la Sicilia e non solo:

Federazione Italiana Cuochi con il presidente Rocco Pozzulo e il Pastry Chef Alessandro Laudadio,

DSE Dipartimento Solidarietà Emergenze, Unione Regionale Cuochi, Associazione Cuochi Catania,

Conpait Pasticceri d’Italia con il suo presidente Peppe Leotta, AIS (Associazione Italiana

Sommelier), Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano”,

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri Aretusei, Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri

Palermo, Associazione Cuochi Catania, Cuochi Ennesi Provinciale, Associazione Provinciale Cuochi

e Pasticceri Trapanesi, FIC Provinciale Messina, Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di

Caltanissetta e Associazione Provinciale Cuochi Iblei. Il Gruppo RMB e Sestarete hanno dato voce

all’evento come media partner grazie alla conduzione di Valentina Mammino, mentre per la musica

va un grazie pieno a Percussion Entertainment Miguel.

Il successo è stato confermato dalla presenza di oltre 160 ospiti e dal ricavato della serata che sarà

destinato alle attività ordinarie del Banco Alimentare permettendo di recuperare e distribuire più

pasti destinati alle persone accolte dalle oltre 430 strutture caritative in partnership con il Banco

Alimentare della Sicilia. L’aiuto di un singolo pacco in più darà loro la possibilità di investire risorse in

indirizzi diversi, dal laboratorio di studio al supporto scolastico o, ancora, alle discipline sportive per

i più giovani. Un circolo virtuoso che supera il contrasto alla povertà alimentare e diventa contrasto

alla povertà plurale.

Banco Alimentare della Sicilia ODV

Via Passo del Fico sn. – 95121 Catania (CT) _ T +39 095.7131.500 _ F +39 095.7132.752

E info@siciliact.bancoalimentare.it _ CF 93089030873 _ www.bancoalimentare.it

“Ho il cuore pieno di gratitudine – afferma Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della

Sicilia ODV – a fine serata. Il 90 per cento di chef, pasticceri e sommelier hanno scoperto il Banco

Alimentare pochissimo tempo prima della cena, ma quando hanno potuto toccare con mano quello

che facciamo, hanno aderito alla serata con determinazione. Quella di stasera è stata davvero una

festa con tantissimi Compagni di Banco, senza i quali questa serata non ci sarebbe stata e non

saremmo riusciti a raccogliere fondi per continuare ad aiutare chi è meno fortunato. È stata

l’occasione per mettere al centro il tema del cibo inteso sia come possibilità di recupero e di

sostenibilità alimentare, ma è stata anche l’occasione per incontrare i volontari delle strutture

caritative che sono la nostra interfaccia diretta con il territorio. Il file rouge che unisce tutto questo

ha un unico scopo – conclude Maugeri – contribuire oggi al bene comune e migliorare un pezzetto

del mondo in cui viviamo”.

“Occuparsi del benessere dell’altro, proprio qui nella casa del Banco Alimentare – sottolinea Rocco

Pozzulo presidente Federazione Italiana Cuochi – aiuta a costruire anche la nostra serenità e il

nostro equilibrio di società economicamente progredita e civile. Inoltre il dare, crea una dimensione

d’insieme, il senso del noi e ricorda a “loro”, persone meno fortunate, e soprattutto a noi, che non si

è mai soli. Un plauso e un elogio da parte mia e dell’intera Federazione Italiana Cuochi a coloro che

pongono momenti di professionalità uniti alla solidarietà e al sostegno altrui”.

“25 anni di amore dovevano essere raccontati con un evento che mettesse insieme – commenta

Barbara Mirabella di Èxpo Grandi Eventi – la cultura dello stare insieme: la cucina, il cibo, la

pasticceria, il buon vino. In fondo il convivio è riassunto nell’abbraccio che vediamo nel logo del

Banco Alimentare, una grande rete che aiuta e abbraccia 200.000 nostri fratelli e sorelle tutti i

giorni. L’abbiamo voluto festeggiare con Èxpo, con l’Unione Regionale Cuochi, con la Federazione

Italiana Cuochi con i Cuochi Catanesi, i Sommelier di Sicilia e i Pasticceri di Sicilia, ma anche con il

Dipartimento Grandi Emergenze della Federazione Italiana Cuochi. Abbiamo voluto portare qui

tantissimi ospiti istituzionali e non, professionisti, cittadini e cittadine perché stare insieme qui al

Banco e scoprire questa grande realtà, questo grande hub di distribuzione, è l’unico modo per far

capire come un piccolo gesto può diventare una grande realtà”.

CHEF E PIATTI DELLA SERATA

Seby Sorbello – Gambero Rosso di Mazara con dadolata di ortaggi al timo e fonduta di ragusano Dop

al tartufo – Responsabile nazionale degli Eventi Food per la Federcuochi (FIC)

Alfio Visalli – Fao 37 – Tonno Rosso all’Eoliana “Nudo e Crudo” “Blu Lab Academy” – Presidente

Associazione Cuochi Catania

Alessandra Ragusa – Summer Crunch – Lady Chef e vicepresidente Associazione Cuochi Catania

Angela Arceri – Rotolino di cernia con melanzane alla norma ed emulsione al basilico – Consigliere

Associazione cuochi Catania

Pietro Arezzi – Bocconcini di galletto ruspante con verdure estive in agrodolce e scaglie di mandorle

tostate – Associazione Cuochi Catania

Giuseppe Pastura – Spaghetto con ragù di Ricciola e “Muddica Atturrata” –

Urso Maurizio – Hamburgher di Vitello mousse di patate al rosmarino e tartufo con ciliegino confit –

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri Aretusei (SR)

Davide Pappalardo – DEMETRA “Terra Madre”Prosciutto di maialino in vellutata di caponata ed

emulsione di stracciatella agli agrumi con chips croccanti e tartare di zucchine –

Alex Papa – Gnocchetti al basilico con pomodorini melenzana perlina Mantecato con olio alla menta

Julienne di ricotta salata

Roberto Cascino – Variante di Caponata profumata alla cannella (postazione Palermo Street food) –

Referente DSE-FIC SICILIA

Rosellina Clemente – Street Food Palermitano focaccina con Milza e Polmone caciocavallo e dressing

di verdello (postazione Palermo Street food) – Lady Chef Clemente Rosellina (Associazione Cuochi e

Pasticceri Palermo)

Anna Scuderi – Street food Palermitano focaccine con panelle ai semi di finocchetto (postazione

Palermo Street food) – Lady Chef Scuderi Anna Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo

Rosario Seidita – Variante di Caponata profumata alla cannella (postazione Palermo Street food) –

Presidente dell’Unione Regionale Cuochi

Giuseppe Rinallo – Medaglione di filettino suino dei nebrodi accompagnato da pisellini e insalata

fredda di patate – Presidente Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Ennesi

I PASTICCERI

Santo Giarrusso – Sfoglia di limone e fragole

Lorenzo Gallina – La Banana Leclair di San Michele di Ganzaria

Gabriele Fiumara – Le mille sfumature dei semifreddi

Fulvio Massimino – Gelati: Bianca di Navarra Melograno e pistacchi sabbiati Nocciola delle langhe

igp Pesca e mango

Antonino Alaimo – Cannolicchi siciliani al Marsala con crema di ricotta e pistacchi – DSE FIC SICILIA

Gaetano Stagno – Cannolicchi siciliani al Marsala con crema di ricotta e pistacchi – DSE DSE

Dipartimento Solidadrietà Emergenze FIC Sicilia

SOMMELIER

Maria Grazia Barbagallo – Vice presidente regionale AIS Associazione Italiana Sommelier –

accompagnata dai sommelier Andrea Sciò, Angelica Saraniti, Eleonora Andriolo, Madalina La

Rocca, Francesco Carbone, Marinella Musmarra, Maria Cannavò, Prospero Fichera, Sebastiano

D’Ambra, Orazio Raciti, Alessandro Lieto, Vera Mille, Alfredo Vacante.

Banco Alimentare Banco Alimentare della Sicilia

Il Banco Alimentare della Sicilia ODV è un ente del Terzo Settore che opera dal 1998 sul territorio siciliano.

Aderisce alla Rete nazionale del Banco Alimentare, distribuendo gratuitamente cibo a 438 strutture caritative

che si occupano di sostenere le persone che vivono in difficoltà. Opera su 7 province della Sicilia: Agrigento,

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Si occupa ogni giorno di recuperare cibo in ottime condizioni che, per diverse ragioni, non è più

commercializzabile e lo distribuisce alle organizzazioni convenzionate le quali, a loro volta, lo distribuiscono

alle persone più fragili.

Nel 2022 ha sostenuto, in Sicilia, più di 160.000 persone, attraverso 438 strutture convenzio

