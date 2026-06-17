Promuoviamo la Cultura di Genere a Pietraperzia

Pietraperzia aderisce al progetto “Zero Molestie SINALP” per la parità di genere e contro ogni forma di violenza sulle donne.

Oggi per Pietraperzia è una giornata storica: il nostro Comune aderisce tra i 100 comuni della Regione Sicilia e alcune regioni d’Italia, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il SINALP, al progetto dedicato alla promozione della parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza, molestia e discriminazione.

Un impegno concreto, a costo zero per l’Ente, che rappresenta l’avvio di un percorso di grande valore civile, sociale e culturale, volto a rafforzare la rete territoriale antiviolenza e a promuovere rispetto, consapevolezza, tutela e pari opportunità.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle attività commerciali del territorio, che potranno aderire gratuitamente inserendo negli scontrini la dicitura:

“Tel. Antiviolenza 1522 – Zero Molestie SINALP”

Un gesto semplice, ma di grande valore sociale, per diffondere un messaggio fondamentale: nessuna persona deve sentirsi sola davanti alla violenza.

Per i commercianti e le imprese aderenti, il progetto può inoltre rappresentare un’opportunità concreta in materia di parità di genere, attraverso la possibilità di accedere, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla certificazione della parità di genere, agli sgravi contributivi e alle agevolazioni previste per le imprese virtuose che promuovono inclusione, rispetto e pari opportunità nei luoghi di lavoro.

Aderire al Protocollo significa, per il Comune, entrare in una rete di collaborazione istituzionale con associazioni, servizi sociali, scuole, forze dell’ordine, enti pubblici e realtà del territorio, promuovendo attività di sensibilizzazione, prevenzione e supporto.

Alla firma erano presenti il Sindaco, la delegata regionale SINALP Prof.ssa Maria Rita Bonetta, il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Di Mita, il Vice Sindaco Avv. Giusy Di Blasi, l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Maria Carmela Bongiovanni e l’Associazione Nazionale Carabinieri con la presenza di “Giuseppe La Mattina”.

Si ringrazia il SINALP e la delegata Prof.ssa Maria Rita Bonetta, che ha portato i saluti della dirigenza, del Presidente SINALP Dott. Andrea Monteleone e della responsabile regionale Natasha Pisana, per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso il nostro territorio.

Pietraperzia sceglie di esserci.

Sceglie la cultura del rispetto, della parità e della prevenzione.

Sceglie di stare dalla parte di chi ha bisogno di ascolto, tutela e protezione.

Un grande segnale per la nostra comunità. Questo ci emoziona molto.

Le rivoluzioni culturali partono da qui.

L’amministrazione comunale Di Gloria.

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