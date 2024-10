Pesca Sportiva: al Biviere di Lentini rinasce la Coppa Sicilia

Domenica 27 ottobre 2024 rimarrà una data importante per la pesca sportiva siciliana. Infatti sul biviere di Lentini si è svolto un trofeo regionale denominato “Coppa Sicilia”. Perché importante: punto primo, perché è stato proposto ed attuato con grande successo ed interesse da tutti gli agonisti siciliani dall’indimenticabile Naty Li Volsi. Punto secondo, perché dopo la tragica scomparsa del nostro campione in data 06 giugno 2009 proprio sul biviere di Lentini, non è più stato proposto da qualcuno per ben quindici anni

Visto che da quella tragedia la pesca al colpo è andata sempre più a regredire, il presidente della sezione di Enna, in occasione di una riunione regionale ha riproposto la Coppa Sicilia che è stata accolta positivamente dai presenti. Ecco perché ritengo importante la data del 27 ottobre 2024. Il mio augurio è che dia una spinta per far tornare la pesca sportiva in acque interne ai vecchi splendori. Fatta questa lunga premessa, quella del 27 ottobre è stata una bellissima giornata improntata nella competizione e nell’ amicizia. Per il 24024 la Coppa Sicilia è stata vinta dalla società Red Fish della sezione provinciale di Catania, pienamente meritata. Un grazie di cuore va alla società I Delfini azzurri di Lentini che mi hanno collaborato è sostenuto per tutto il tempo insieme ai suoi ragazzi. Un ringraziamento va anche al Presidente della sezione di Siracusa che ci ha messo il campo di gara a disposizione per la realizzazione dell’evento che non poteva non essere ripreso se non lì dove è stato interrotto. Un grazie all’amico Gionfriddo Sebastiano che ha diretto egregiamente la gara. Grazie a tutti gli agonisti che hanno permesso la realizzazione e la riuscita della manifestazione.

