Pergusa e la Sicilia protagoniste dell’ACI Racing Weekend

Dal 13 a l 15 maggio arrivano all’autodromo ennese i protagonisti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Prototipi e Auto Storiche. Inoltre parata ACI Storico e ritorno del pubblico in tribuna. Numeri alti e già disponibili i biglietti on line.

Dirette su ACI Sport Tv (228Sky).

Enna 9 maggio 2022 – La Sicilia e l’Autodromo di Pergusa recentemente rinnovato, si apprestano a rivivere un weekend dal grande agonismo e dal richiamo mediatico nazionale in occasione dell’ACI Racing Weekend Trofeo Città di Enna, in programma dal 13 al 15 maggio. La manifestazione che vedrà il ritorno in pista in Sicilia dei campionati delle massime serie Tricolore Aci Sport sarà aperta al pubblico. Sono già disponibili infatti sulla piattaforma Liveticket al seguente link https://www.liveticket.it/autodromopergusa i biglietti per l’accesso al circuito siciliano, dove è possibile ammirare e seguire, nuovamente dalla imponente tribuna centrale, le evoluzioni lungo un percorso tecnico ed altamente spettacolare. I numeri sono alti e tutti i big delle serie hanno confermato la presenza in Sicilia. Protagonisti saranno i piloti e i loro team che partecipano al Campionato Italiano Prototipi, al Campionato Italiano Auto Storiche e al Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Tre massime serie tricolori ACI Sport dall’altissimo valore agonistico che saranno di sicuro richiamo per il numeroso pubblico di appassionati siciliani che non vorranno perdere la possibilità di assistere nuovamente a sfide epiche sullo storico anello Pergusino, che cinge il lago di Proserpina. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Ente Autodromo Pergusa, presieduto dal vulcanico Mario Sgrò, con il supporto di ACI Sport, poi partner importanti come l’Automobile Club di Enna presieduto da Alessandro Battaglia, oltre alla sempre efficace collaborazione del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo e dell’intero staff.

“Questa volta i numeri sono importanti e premiano il lavoro fin qui svolto da questa governance – spiega il presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa Mario Sgrò – E’ come sempre un piacere ed un onore accogliere i team ed i piloti dei tre massimi campionati Italiani. Pronti ad accogliere team, piloti e tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto pronti a ricevere nuovamente il pubblico, dato che in questi ultimi due anni abbiamo sì ospitato molte competizioni, ma non abbiamo purtroppo potuto aprire le porte al pubblico, così come previsto dalle normative nazionali e federali per il contenimento della pandemia. Ulteriori lavori sono stati fatti al nostro impianto per renderlo sempre più versatile e poliedrico, ma soprattutto per renderlo più fruibile. Quel fine settimana sarà ovviamente un’occasione di rilancio economico per le decine di attività imprenditoriali e ricettive del territorio. La nostra gratitudine va a tutti gli enti soci”.

La manifestazione prevede una “tre giorni” molto intensa, costellata da dirette televisive e social sui canali della federazione ACI Sport, a partire dalle dirette tv sul canale 228 di Sky su ACI Sport Tv. Il programma è molto articolato: Sabato 14 maggio 2022 varie sessioni di Prove libere dalle ore 9.00 alle ore 14.45 e nel pomeriggio le Prove Ufficiali dalle ore 15.15 alle ore 17.35.

Domenica 15 maggio 2022 sarà la giornata dedicata alle gare. Si partirà alle ore 9.00 per la Gara 1 di Campionato Italiano Prototipi ore 9.00; alle 10.00 scenderanno in pista i piloti del Campionato Italiano Autostoriche.

A seguire, intorno alle 12.00 è in programma una parata di vetture dall’altissimo prestigio storico, organizzata da ACI Storico. In contemporanea il prestigioso “Ruote nella Storia”, altra iniziativa ACI Storico dedicata alla cultura della storia dell’auto, farà tappa ad Enna per poi convergere in Autodromo.

Alle 13.00 “fuoco alle polveri” con lo Start della gara di durata del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance sulla distanza delle 2 ore. Alle 15.30 infine è in programma Gara 2 del Campionato Italiano Prototipi. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione sono già disponibili sul sito www.autodromopergusa.it e www.acisport.it .

