“Passiata e salute” al Lago di Pergusa

Passiata e salute: questo il motto di oltre 70 Medici specializzandi in Geriatria che, provenienti da tutta la Sicilia in occasione del Convegno ECM “Management della ipovitaminosi D in ambito metabolico e osteo-muscolo-articolare” svoltosi nei giorni scorsi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Kore, hanno visitato la Riserva Naturale Speciale del lago di Pergusa. Gli specializzandi, accompagnati dai Professori Ligia Dominguez Rodriguez della Kore ed organizzatrice del Convegno, Mario Barbagallo dell’Università di Palermo e Francesco Corica dell’Università di Messina, nella visita alla Riserva Naturale sono stati guidati da Rosa Termine, biologa della Kore.

La prima tappa è stata l’Approdo Luigi Razza, da dove sono stati condotti all’osservazione delle specie ornitiche: attraverso l’uso di cannocchiali e binocoli hanno potuto ammirare da lontano, oltre ad Anatre, Folaghe, Gallinelle d’acqua, Cavalieri d’Italia, Piro piro boscherecci, Svassi piccoli, Tuffetti, etc., anche gli oltre 190 Fenicotteri rosa che dalla fine di agosto sono presenti al Lago sempre più numerosi per nutrirsi dei crostacei presenti nelle acque prima di affrontare il lungo viaggio verso l’Africa. La biologa, prendendo spunto dalle osservazioni dell’ornitofauna, ha anche parlato della “necessità di evitare il disturbo antropico per la conservazione della biodiversità”, precisando che “per fotografare (o riprendere) la fauna selvatica occorre particolare attenzione, poiché il disturbo può comportare l’allontanamento definitivo dei soggetti; certo lo scopo della fotografia è quello di mostrare la bellezza della natura, ma la cautela non è mai abbastanza, è indispensabile una particolare etica che porti il fotografo di natura a concentrare la propria attenzione sul rispetto degli animali e del loro ciclo biologico prima di tutto, mettendo in secondo piano la fotografia stessa”.

Successivamente, il gruppo ha passeggiato fino a “Villa Zagaria”, storica tenuta di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna (Ente Gestore della Riserva Naturale), dove, oltre a godere della suggestiva veduta panoramica sull’intero bacino lacustre, ha potuto ammirare il “Campo del Germoplasma dell’Ulivo”, con la guida del Funzionario Responsabile Antonio Aveni, che ha comunicato i saluti del Commissario dell’Ente Girolamo Di Fazio, e di Andrea Scoto già Responsabile della gestione del Campo.

Infine i partecipanti alla salutare passeggiata hanno ricevuto in dono il volume divulgativo “La R.N.S. del lago di Pergusa”, prodotto dall’Ente Gestore.

