Con lo splendido mare del golfo di Gela a fare da sfondo, si è svolto in un noto locale del lungomare di Gela, il passaggio di Campana dei Rotaract Club della Zona Persefone del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, con la gradita presenza del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, presenti le massime autorità rotariane e rotaractiane provenienti da tutto il territorio regionale. Nel corso della cerimonia, curata dalla Delegata di Zona Chiara Curcuruto e dal suo Assistente Riccardo Millia, si sono insediati i nuovi presidenti per l’a.s. 2024/2025. Per il club di Caltanissetta Erika Assennato subentrata a Ruben Gravante, per il club di Caltagirone Cristina Acquaviva passa il testimone a Cristina Manuello, vengono riconfermati presidenti per il secondo anno consecutivo Ruben Giardino per il club di Gela e Rosa Chiantia per il Club di Niscemi. Per il club di Piazza Armerina Stefano Vitale assume la carica di presidente dopo Riccardo Millia.

Un encomio particolare è stato rivolto al socio Gianni Battista Cauchi per il brillante lavoro svolto in qualità di Rappresentante Distrettuale per l’anno sociale appena trascorso.

I club Rotaract nel corso della tradizionale cerimonia hanno presentato i progetti dell’anno rotaractiano che mireranno a confermare l’impegno nell’ambito del sociale, dell’inclusione e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Visite: 59