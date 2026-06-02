Tra le colline silenziose di Pietraperzia, dove oggi il vento attraversa ruderi dimenticati e pareti di pietra bianca, sopravvive una delle testimonianze più affascinanti della storia industriale della Sicilia interna.

Quello che resta tra queste campagne non è soltanto una cava abbandonata. È la memoria di un’antica civiltà del lavoro.

Per secoli da queste terre venne estratto il gesso, una roccia nata milioni di anni fa quando il Mediterraneo attraversò una delle più grandi trasformazioni geologiche della sua storia. Qui il gesso veniva scavato, trasportato e cotto nelle fornaci che ancora oggi emergono tra l’erba e le rocce, come gigantesche sculture modellate dal tempo.

Da queste fornaci usciva il materiale che avrebbe costruito case, masserie, chiese e palazzi della Sicilia. Intonaci, stucchi e decorazioni portavano dentro i centri abitati il frutto del duro lavoro di cavatori e fornaciai che vivevano tra queste colline.

Le pareti bianche che si vedono ancora oggi raccontano i segni dell’estrazione. I ruderi conservano le tracce delle antiche camere di combustione. Ogni pietra parla di fatica, ingegno e conoscenza artigianale tramandata per generazioni.

Eppure questo luogo straordinario è quasi sconosciuto.

Camminando tra queste fornaci sembra di attraversare un museo a cielo aperto dell’archeologia industriale siciliana, dove geologia, storia e paesaggio si fondono in un’unica grande narrazione.

Queste campagne non custodiscono soltanto rocce e ruderi: custodiscono la memoria di uomini che trasformavano la pietra del mare antico in architettura, lasciando un segno profondo nella storia della Sicilia.

Luoghi come questo meritano di essere studiati, protetti e valorizzati, perché rappresentano una parte preziosa della nostra identità.

Tra il bianco del gesso e il verde delle colline di Pietraperzia sopravvive una Sicilia dimenticata, capace ancora oggi di raccontare il lavoro, la bellezza e la storia di un intero territorio.

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