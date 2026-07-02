Paolo Angeli, Claudio Covato, Iosonouncane

partenza d’autore per il luglio musicale di Zō

Con il ritorno di Paolo Angeli e della sua chitarra sarda preparata venerdì 3 luglio inizia la stagione di concerti di SpiazZō, il palcoscenico estivo open air di Zō centro culture contemporanee di Catania, evento che dà il “la” all’estate musicale che porta la firma del centro culturale catanese. Nella prima parte di stagione sono le grandi Isole, Sardegna e Sicilia, le protagoniste dell’offerta musicale. Il 9 luglio, infatti, da SpiazZō arriva il neo-vincitore di Musicultura, il rosolinese Claudio Covato mentre l’11 luglio, Teatro antico di Catania, arriva live per la rassegna Azul, il cantautore sardo Iosonouncane

Paolo Angeli, Catania, SpiazZō di Zō Centro culture contemporanee, 3 luglio 2026, h. 21, € 15

Claudio Covato, SpiazZō di Zō Centro culture contemporanee, 9 luglio 2026, h. 21, € 10

Iosonouncane, Catania, Teatro Antico, 11 luglio 2026, € 27

www.zoculture.it

Venerdì 3 luglio inizia la stagione di concerti di SpiazZō, il palcoscenico estivo open air di Zō centro culture contemporanee di Catania, evento che dà il “la” all’estate musicale che porta la firma del centro culturale catanese. Nella prima parte di stagione sono le grandi Isole, Sardegna e Sicilia, le protagoniste dell’offerta musicale. A partire dal ritorno del chitarrista Paolo Angeli, un amico di Zo da numerosi anni. Il compositore e chitarrista sassarese, il 3 luglio, presenterà l’ultimo album prodotto, “Lema”, uscito poco più di un anno fa, un album eclettico e curioso che unisce mondi musicali distanti come il free jazz, il folk noise, il flamenco, il post-rock e la tradizione sarda più arcaica.

“Lema” (in spagnolo motto o slogan) è una sintesi diretta, capace di inglobare la complessità di un pensiero musicale senza steccati tra i generi, in cui Paolo Angeli sviluppa i trent’anni di convivenza con la chitarra sarda preparata. Per quanto Angeli ci abbia introdotto alle potenzialità di arrangiamento offerte dal suo strumento-orchestra, si ha subito la sensazione che, ad eseguire le musiche, ci sia un combo strumentale e non un solista. Conosciuto a livello internazionale, Angeli ha collaborato con artisti del calibro di Pat Metheny, Fred Frith, Evan Parker, Antonello Salis, e Iosonouncane.

Biglietti: € 15, prevendite su https://dice.fm/partner/tickets/event/3ox8rv-paolo-angeli-lema-tour-3rd-jul-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

E proprio Iosonouncane – pseudonimo d’arte del cantautore di Iglesias Jacopo Incani – arriverà in Sicilia per un concerto l’11 luglio al Teatro Antico di Catania. L’evento, che fa parte della rassegna 2026 “Azul – Vicolo ritrovato”, vede la coproduzione di Azul con Zō. Chi ha già il biglietto per Iosonouncane può entrare a prezzo ridotto al concerto di Paolo Angeli: basta mostrarlo al botteghino la sera stessa.

Tornando ad Iosonouncane, Azul, giunta alla quarta edizione, prosegue un percorso avviato nel 2023 attorno a un’idea semplice: costruire concerti pensati per un luogo e un momento specifici. Negli anni, questa ricerca ha portato sul palco di Azul artisti di respiro internazionale come Daniela Pes (2023), Marina Herlop (2024) e Warren Ellis (2025). L’11 luglio, al Teatro antico di Catania Iosonouncane si esibirà in una speciale performance chitarra e voce, per ripercorrere tutta la sua produzione: da “La Macarena su Roma”, passando per la pietra miliare “Die” e il mastodontico “Ira”, fino alle colonne sonore per il cinema.

Biglietti: € 27, prevendite su https://dice.fm/partner/tickets/event/2w3np7-iosonouncane-chitarra-e-voce-11th-jul-teatro-antico-romano-catania-catania-tickets

La stagione musicale estiva di SpiazZō, nella prima decade di luglio, vanta anche il concerto del cantautore rosolinese Claudio Covato, in calendario giovedì 9 luglio, che inaugura la rassegna di world music Raizes. Grazie al brano “Chiddu ca ma resta”, brano in dialetto siciliano che custodisce il legame profondo con la sua terra, Covato lo scorso settembre ha vinto il Premio De André di Roma e lo scorso 21 giugno il Premio Musicultura allo Sferisterio di Macerata. Con la sua band Claudio Covato costruisce composizioni che, tra richiami mediterranei e sonorità progressive, esplorano atmosfere intime e rarefatte per aprirsi lentamente a onde sonore più potenti, calde e trascinanti.

Biglietti: € 10, prevendite su https://dice.fm/partner/tickets/event/xeyqde-claudio-covato-full-band-raizes-9th-jul-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Info per tutti i concerti al numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Teatro Antico di Catania: via Vittorio Emanuele II 266, Catania

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