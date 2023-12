Panathlon Club Enna: assegnati i premi Fair Play e Panathlon

Conviviale di Natale e consegna dei premi Panathlon e Fair Play, per il Club Panathlon di Enna, presieduto da Mario Gulino, lo scorso 12 dicembre all’Hotel Riviera di Pergusa.

Per il presidente Gulino si è trattato dall’ultima conviviale dei suoi 4 anni di presidenza, visto che dal prossimo febbraio gli subentrerà il socio Marco Alvano, per il biennio 2024/2025.

I premi Fair Play sono stati assegnati al Comitato provinciale Uisp di Enna, rappresentato dal suo presidente e socio del Club Riccardo Caccamo, ed al maestro di Aikido, Antonio Morgano.

Riconoscimento alla Uisp per il lavoro svolto in questi anni, nell’ambito dello sport sociale, per l’attenzione rivolta a tutte le fasce di età, bambini, anziani ma anche disabili ed immigrati, con progetti specifici; del maestro Morgano è stato messo in risalto l’impegno nel promuovere attività come l’Aikido Educativo, rivolto in particolare ai bambini, il recupero dalla tossicodipendenza, in collaborazione con il Tribunale dei minori di Caltanissetta, e la promozione della difesa personale per le donne.

Il premio Panathlon, che viene assegnato ad un personalità del territorio che vive o lavora nel mondo dello sport, è andato al giornalista Giovanni Albanese, che ormai da anni si è trasferito a Torino seguendo, sia per la Gazzetta dello Sport che per Sportitalia, la Juventus.

Un premio, quello assegnato ad Albanese, che vuole essere un riconoscimento alla sua carriera, partita da giornali o emittenti locali, per arrivare sino al più importante quotidiano sportivo italiano.

Infine, una targa anche per il socio benemerito, che quest’anno è stata assegnata a Vittorio Ricerca.

“Anche quest’anno abbiamo cercato di consegnare dei riconoscimenti a chi riteniamo incarni i valori del movimento panathletico – ha commentato Mario Gulino – il fair play e la promozione di risorse umane del nostro territorio. Riteniamo, quindi, che i premiati di questa sera rappresentino perfettamente i nostri principi”.

