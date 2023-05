Panathlon Club: all’università Kore si è parlato di Tennis Tavolo Paralimpico di alto livello

Una lunga ed intensa maratona all’insegna dello sport paralimpico quella di mercoledì 17 maggio promossa all’Università Kore di Enna dall’Area 9 Sicilia e club Enna Panathlon. Disciplina presa in esame il tennis tavolo con la presenza del Coordinatore nazionale tecnico alessandro Arcigli, la vice presidente regionale del Comitato Italiano Paralimlico Roberta Cascio le due atlete azzurre Carlotta Ragazzini e Giada Rossi.

Quindi un momento di confronto su come si gestisce lo sport ad alto livello anche nell’attività paralimpica con argomento seguito con grande attenzione da parte dei numerosi studenti presenti.

Di alto spessore la presenza dell’ateneo ennese, dal Rettore e direttore della Facoltà di scienze dell’uomo Francesco Tomasello e Aurelio Angelini ai docenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie i professori Francesco Sgro che ha moderato gli interventi e Donatella Di Corrado.

In serata invece all’Hotel Riviera di Pergusa il Governatore Area 9 Sicilia Roberto Pregadio, il Vice presidente del Club Paolo Cannarozzo insieme agli altri soci hanno voluto incontrare i protagonisti della mattina in una conviviale in occasione della consegna del premio Polizzotto.

Le due atlete hanno raccontato le loro esperienze ai presenti rispondendo anche a diverse domande. E proprio per chiudere in bellezza la giornata, la consegna del premio Polizzotto al tesista della Kore Lorenzo Trovato, che tra l’altro ha vinto la borsa di studio presentando una tesi di laurea sulla performance analysis sul basket in carrozzina alle ultime olimpiadi paralimpiche.

