PALLAMANO: SVOLTE GARE 1 DELLE SEMIFINALI DEI PLAY OFF PROMOZIONE SERIE B MASCHILE DRAGO

SVOLTE GARE 1 DELLE SEMIFINALI DEI PLAY OFF PROMOZIONE

SERIE B MASCHILE DRAGO

Pronti via si sono disputate nel fine settimana appena trascorso la gara 1 delle semifinali dei Play Off del Campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato Sicilia Figh.

Fattore campo e valori già espressi nella Regular Season rispettati, più precisamente, al Palaverga di Alcamo la formazione locale del TH Alcamo del tecnico Benedetto Randes ha vinto con un ampio margine di reti (30 – 19) il derby contro il Leali Marsala.

Stessa cosa dicasi per l’altra semifinale andata in scena al Palalobello di Siracusa dove l’Aretusa Siracusa del coach Andrea Izzi ha battuto nettamente l’HB Messina con il punteggio di 48 – 22.

Adesso, dopo la pausa per le ricorrenze Pasquali, fari puntati su gara 2 delle semifinali Play Off promozione per capire se saranno necessarie le partite di bella per conoscere le due squadre che si contenderanno il salto in Serie A2 Maschile.

Le gare di ritorno su campi invertiti il prossimo 23 e 24 aprile.

