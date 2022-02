Resoconto della quinta giornata di ritorno Serie B Maschile DRAGO

Uno scontro al vertice di “altra categoria” quello cui si è assistito domenica scorsa 13 febbraio al Palalobello di Siracusa tra i locali dell’Aretusa e il TH Alcamo nella quinta giornata di ritorno del Campionato di Serie B maschile DRAGO.

Il confronto giocato rete su rete si è concluso con la vittoria di misura dei padroni di casa ma con gli ultimi 60” vietati ai cardiopatici con gli alcamesi che a 30” dalla fine hanno sbagliato il rigore della vittoria e subita poi quella del KO a 5 dal fischio della sirena. Alla luce di questo risultato le due squadre si trovano entrambe a quota 22, ma con il TH Alcamo in testa per migliore differenza reti. Non meno interessante l’altro match della giornata tra HB Messina e Palermo Pallamano con la vittoria dei peloritani. Non si è giocato invece il match tra Leali Marsala e Villaurea Palermo. Questi i risultati:

• Aretusa – TH Alcamo 28 – 27

• HB Messina – Palermo Pallamano – 28 – 24

• Marsala – Villaurea – non disputata

LA CLASSIFICA:

TH Alcamo 22 punti

Aretusa 22 punti

Pallamano Palermo 16 punti

Leali Marsala 8 punti

Il Giovinetto Petrosino 7 punti

HB Messina 7 punti

Agriblù Scicli 6 punti

Villaurea Palermo 0 punti

HC Rosolini – 3 punti

Per quanto riguarda la classifica marcatori in testa Vaccaro del TH Alcamo con 106 reti, seguito da D’Aguanno e Tumbarello del Leali Marsala rispettivamente con 98 e 83. Nello specifico i migliori 10 marcatori del campionato:

Vaccaro V. TH Alcamo 106 reti

D’Aguanno S Leali Marsala 98 reti

Tumbarello Leali Marsala 83 reti

Saitta TH Alcamo 75 reti

Yatawarage Pall.Aretusa 73 reti

Santos Pall.Aretusa 73 reti

Parrino Palermo Pallamano 69 reti

Marino Il Giovinetto Petrosino 66 reti

Buccafusca Palermo Pallamano 56 reti

Adamo Il Giovinetto Petrosino 54 reti

Il Campionato si ferma nel prossimo settimana per dare spazio il 19 febbraio alla disputa della 5^ Coppa Sicilia SERIMAT. Teatro dell’assegnazione del Trofeo giunto alla quinta edizione sarà il Palacus di Palermo dove si ritroveranno le migliori 4 formazioni al termine del girone di andata, vale a dire TH Alcamo, Aretusa Siracusa, Palermo Pallamano e Giovinetto Petrosino che ha preso il posto dell’HB Messina che ha rinunciato alla partecipazione. Il programma della giornata prevede:

Gara 1: ore 10.00 1^ Semifinale – Alcamo – Il Giovinetto Petrosino

Gara 2: ore 12.00 2^ Semifinale – Aretusa – Palermo Pallamano

Gara 3: ore 16.30 Finale ¾ posto – Perdente gara 1 – Perdente gara 2

Gara 4: ore 18.30 Finale ½ posto– Vincente gara 1 – Vincente gara 2

