Si ferma nelle marche la striscia poitiva per la Orlando Pallamano Haenna che questa sera ha perso sul campo del Chiaravalle per 27 – 26. Una sconfitta che lascia non poco rammarico visto che gli ennesi hanno giocato a la pari rete su rete contro una delle squadre più forti del campionato. Ad ogni modo per i gialloverdi una buona prova che conferma sempre più che sono nelle condizioni di poter salire ulteriormente in classifica.

