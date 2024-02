Soltanto vittorie nella fase a orologio, l’ultima (21-40) in quel di Marsala dove oggi pomeriggio si è chiusa anche la seconda fase stagione del girone D di Serie A2 femminile. La Pallamano Aretusa chiude in testa, un piazzamento che aveva già ottenuto matematicamente sette giorni fa dopo il successo casalingo su Erice, al termine di una prima parte di stagione dove le aretusee hanno saputo quasi sempre vincere, tranne un solo pareggio casalingo nella regular season proprio contro le trapanesi. Anche la gara di Marsala ha avuto poco o nulla da dire con Spada e compagne sin da subito avanti e capaci poi di aumentare sensibilmente il vantaggio, sino a far ruotare tutto il roster e prepararsi così alla seconda fase stagionale, non prima però della Coppa Sicilia che si svolgerà domenica 3 marzo ad Enna.

Il successivo girone nazionale, vedrà le aretusee impegnate contro una fra Halikada o Mattroina (esordio casalingo il 9 marzo), più Erice (chiusura con le trapanesi in casa il 27 aprile) che ha chiuso al secondo posto il girone D, mentre dal girone C arriveranno le pugliesi del Conversano, le laziali del Flavioni e le toscane del Mugello. La prima di questo nuovo girone acquisirà il diritto a partecipare alle Final Eight di Chieti per il salto in A1.

“Siamo soddisfatti della prima fase del campionato – ha detto il direttore sportivo Salvo Signorelli -, abbiamo dimostrato il nostro valore sinora ma adesso ricomincerà tutto da zero e dovremo lavorare ancora di più perché il livello si alzerà di più. Conosciamo alcune delle prossime avversarie e ovviamente dovremo essere preparate al meglio per arrivare sino in fondo”.

Marsala – Aretusa 21-40 (11-18)

Marsala: Monteleone, Torrente Giu. 6, Gabriele, Rallo 3, Randes 1, Di Giovanni, Renda, Marino, Torrente Gia. 5, Tumbarello, Volpe 6, Bottari, Lo Grasso, D’Esposito. All. Molito.

Aretusa: Strano, Denasio 1, Sciurba 9, Ohaco Urbani, Costanzo Serratto 12, Longoni 1, Spada 7, Sausa Muller 4, Di Nicolò, Nasisi 6, Gonzalez. All. Vilageliu.

Arbitri: Cannata e Nania.

