Due gli incontri di cartello in questa seconda giornata del

Campionato di Serie B Drago organizzato dal Comitato regionale

Sicilia Presieduto da Sandro Pagaria. Infatti in due incontri si

affrontano le 4 formazioni che hanno vinto nella prima giornata. Per

la precisione la Pallamano Marsala che ospita lo Scicli Social Club e

l’Aetna Mascalucia che attende l’Alcamo. Gli altri due incontri invece

vedono affrontarsi le altre 4 formazioni che nella prima giornata

hanno perso. Questo il quadro completo della seconda giornata:

Sabato 29 ottobre

Girgenti – Villaurea – arbitrano Guttadauro Emanuele – Nania

Claudio;

Pall. Marsala – Scicli social Club – arbitrano Sardisco Marilisa –

Trapani Adriana;

Aetna Mascalucia – Alcamo – Arbitrano Castagnino Angelo –

Manuele Michelangelo; Delegato Campailla Rocco

Questa gara sarà trasmessa in diretta dalle 17 sul canale 85 del

Digitale terrestre di Teletris e sulla pagina social di Figh Sicilia

Domenica 30 ottobre

Messina – Agriblù Scicli – arbitrano Cannata Marco – Bonvegna

Domenico

La Classifica

Pall. Alcamo, Scicli Social Club, Aetna Mascalucia, Pallamano Marsala 2

punti

Team Messina, Girgenti, Agriblu Scicli e Villaurea Palermo 0 punti

La classifica marcatori dopo la prima giornata:

Gabriele Dattilo dell’Alcamo con 17 reti, Gaetano Ciavorella dello Scicli

Social Club, Gabriele

Somma dell’Aetna Mascalucia e Valerio Salvatore Di Giovanni del

Marsala con 13 reti.

Visite: 54