L’Aetna Mascalucia promossa nel prossimo campionato di serie A2 maschile al termine del Campionato di Serie B Drago di Pallamano Maschile 2022/2023, organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh.

Il team etneo ha vinto con un solo punto di vantaggio nei confronti dell’TH Alcamo. Ed il sorpasso è avvenuto nella gara di recupero della Fase ad Orologio e di fatto ultima della stagione, di mercoledì 3 maggio con la vittoria casalinga per 36 – 25 contro l’Agriblu Scicli.

Al termine dell’incontro grande festa tra gli spalti gremiti dell’impianto di gioco.

Per l’Aetna Mascalucia è stata una doppia festa visto che oltre a brindare la vittoria del campionato lo ha anche fatto per il suo giocatore Diego Somma che si è aggiudicato il 6° Trofeo “Giuseppe Lenzo” assegnato dal Comitato regionale Sicilia al migliore marcatore della stagione.

Prima di Somma a vincerlo negli anni passati erano stati

2017/18 Massimo Giunta

2018/19 Alessandro Aragona

2019/20 Daniel Serravalle

2020/21 Antonino Martino

2021/22 Samuel D’Aguanno

Alla cerimonia di premiazione presente il Presidente del Comitato regionale Sicilia Sandro Pagaria e Giuseppe Drago della DRAGO S.r.l..

