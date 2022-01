CONVOCAZIONE STAGE IN PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLE ISOLE 2022

Convocato dal Responsabile delle Selezioni dei Giochi delle Isole, Mario Gulino ed organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria, si terrà il prossimo 31 gennaio al Palamilan (ex Chiarandà) di Caltanissetta, dalle ore 15,30 alle ore 19 uno stage del settore maschile per i nati negli anni 2006 e 2007 che militano nelle società siciliane. Il raduno in previsione della partecipazione della Rappresentativa Siciliana ai Giochi delle Isole 2022. Grazie alla disponibilità dell’Assessore allo Sport di Caltanissetta, Fabio Caracausi, sollecitato dal Delegato Provinciale CONI Salvatore Scarantino. il Comitato Sicilia Figh, in intesa con l’amministrazione comunale, al fine di ridurre quanto pìù possibile il rischio contagio, ha stabilito che ogni atleta coinvolto nella selezione dovrà presentarsi munito di:

– green pass rinforzato;

– tampone rapido effettuato nelle 24h precedenti al giorno dello stage.

Dopo due anni di sospensione della competizione, si inizia il percorso che vede la selezione siciliana maschile la detentrice della medaglia d’oro conquistata a Catania nel 2018.

