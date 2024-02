Sono Alcamo, Girgenti, Aretusa Siracusa e Beach Team Messina le 4

squadre che domenica prossima 18 febbraio al PalaLivatino di Gela si

affronteranno per la conquista della Coppa Sicilia Andimoda riservata

alle formazioni del campionato di serie B di pallamano Maschile.

Il quadro completo delle partecipanti al termine dell’ulltima giornata di

andata del campionato cadetto Drago, organizzato dal Comitato regionale

Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Il regolamento infatti dice che partecipano alla Final Four della Coppa,

le 4 squadre migliori classificate al termine del girone di andata.

Ed al termine delle gare dell’ultimo week end la classifica dice che le

“magnifiche quattro” sono in ordine di classifica, Alcamo, Girgenti,

Aretusa e Beach Team Messina. L’Aretusa ha guadagnato la qualificazione

espugnando il campo del Ragusa in una gara vinta di misura e giocata

rete su rete. Nulla invece ha potuto l’Aetna Mascalucia che per

qualificarsi doveva battere in casa l’ALcamo. Impresa però che non è

riuscita. Il Girgenti ha vinto facile in casa contro lo Scicli Social

Club mentre sorprende la battuta d’arresto del Beach Team Messina a

Scicli contro l’Agriblu. Per quanto riguarda le altre gare della

giornata il Marsala ha batuto in casa il Villaurea Palermo mentre

l’Albatro ha lasciato ancora a quota zero il Cus Palermo.

Questo il quadro completo dell’ultima giornat di andata.

Marsala – Villaurea 25 – 20

Ragusa – Aretusa 37 – 38

Aetna Mascalucia – Alcamo 25 – 32

Albatro Siracusa – Cus Palermo 32 – 26

Girgenti – Scicli Social Club 36 – 31

Agriblu Scicli – Beach Team Messina 38 – 36

La Classifica

Alcamo 21

Girgenti 17

Aretusa 16

Beach Team Messina 15

Aetna Mascalucia 14

Marsala 12

Scicli social Club 10

Ragusa 8

Agriblu Scicli 8

Villaurea 7

Albatro Siracusa 6

Cus Palermo 0

CLASSIFICA MARCATORI

GOAL SQUADRA

GIUMMARRA GABRIELE ETHEM 119 ANDIMODA PALLAMANO RAGUSA

DI GIOVANNI SALVATORE VALERIO 96 AUTOSICURA PALLAMANO MARSALA

BURGIO FRANCESCO 92 TEAMNETWORK ALBATRO

OLGUIN RAMIRO TOMAS 85 BEACH TEAM MESSINA

SANTORO LORENZO 85 ARETUSA

MANTISI LUIGI 84 GIRGENTI PALLAMANO

SCIBETTA GABRIELE 81 GIRGENTI PALLAMANO

SAITTA SIMONE 77 ALCAMO

CARBONE MANUEL 74 SCICLI SOCIAL CLUB

RANDES VINCENZO 73 ALCAMO

D’ARRIGO ALESSANDRO 71 BEACH TEAM MESSINA

DELITALA ORESTE 71 AGRIBLU SCICLI

