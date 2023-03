Pallamano BM: la presentazione della seconda giornata della Fase ad Orologio

Giornata al cinquanta per cento la seconda della Fase ad Orologio del Campionato di serie B Drago di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Le uniche due gare che si giocano sono quella casalinga del Villaurea Palermo che ospita il Beach Team Messina (e che andrà in diretta Streaming su Teletris e sulla pagina Facebook del Comitato Sicilia Figh) e quella tra la Pallamano Marsala che attende il Girgenti. Per il resto i match tra Alcamo – Scicli Social Club e Aetna Mascalucia ed Agriblu Scicli saranno disputate rispettivamente l’8 ed il 25 aprile.

Queste in dettaglio le gare che si disputano della seconda giornata:

Villaurea Palermo – Beach Team Messina – arbitri Pezzer – Nania

Pall. Marsala – Girgenti – arbitri Campagna – Pollaci

La Classifica

Aetna Mascalucia 27

TH Alcamo 24

Scicli Social Club 23

Agriblu Scicli 17

Pall. Marsala 14

Villaurea 11

Beach Team Messina 2

Girgenti 2

Visite: 39