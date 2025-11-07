Pallamano BM: il programma della terza giornata
E’ sicuramente il match tra l’Albatro N.G e il TH Mascalucia l’incontro di cartello della terza giornata del campionato di Serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
Le due formazioni insieme al Marsala sono quelle rimaste a punteggio pieno dopo 2 giornate.
Quindi si prevede un confronto molto interessante e dagli alti contenuti tecnici.
Il match andrà in diretta con inizio alle ore 16 sull’emittente televisiva Teletris.
Il Marsala invece sarà di scena sempre in terra etnea andando a fare visita al New Handball Mascalucia.
Per quanto riguarda gli altri incontri, derby della provincia di Siracusa da Avola e Aretusa, della provincia di Trapani tra Alcamo e Giovinetto Petrosino, Albatro Y.G, che ospita il Modica e Villaurea che attende il Regalbuto.
Questi nel dettaglio gli incontri della terza giornata:
Albatro N.G – TH Mascalucia
Caffè Klara Avola – Aretusa Siracusa
Pallamano Alcamo – Puleo Giovinetto Petrosino
Albatro Y.G, – Agriblu Modica
New Handball Mascalucia – Autosicura Marsala
Villaurea – Pallamano Regalbuto
Classifica
Albatro N.G 4
Autosicura Marsala 4
TH Mascalucia 4
Aretusa 2
Caffè Clara Avola 2
Pallamano Regalbuto 2
New Handball Mascalucia 2
Villaurea 2
Agriblu Modica 0
Albatro Y.G 0
Puleo Giovinetto Petrosino 0
Alcamo 0