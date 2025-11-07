E’ sicuramente il match tra l’Albatro N.G e il TH Mascalucia l’incontro di cartello della terza giornata del campionato di Serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Le due formazioni insieme al Marsala sono quelle rimaste a punteggio pieno dopo 2 giornate.

Quindi si prevede un confronto molto interessante e dagli alti contenuti tecnici.

Il match andrà in diretta con inizio alle ore 16 sull’emittente televisiva Teletris.

Il Marsala invece sarà di scena sempre in terra etnea andando a fare visita al New Handball Mascalucia.

Per quanto riguarda gli altri incontri, derby della provincia di Siracusa da Avola e Aretusa, della provincia di Trapani tra Alcamo e Giovinetto Petrosino, Albatro Y.G, che ospita il Modica e Villaurea che attende il Regalbuto.

Questi nel dettaglio gli incontri della terza giornata:

Albatro N.G – TH Mascalucia

Caffè Klara Avola – Aretusa Siracusa

Pallamano Alcamo – Puleo Giovinetto Petrosino

Albatro Y.G, – Agriblu Modica

New Handball Mascalucia – Autosicura Marsala

Villaurea – Pallamano Regalbuto

Classifica

Albatro N.G 4

Autosicura Marsala 4

TH Mascalucia 4

Aretusa 2

Caffè Clara Avola 2

Pallamano Regalbuto 2

New Handball Mascalucia 2

Villaurea 2

Agriblu Modica 0

Albatro Y.G 0

Puleo Giovinetto Petrosino 0

Alcamo 0

