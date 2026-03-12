E’ sicuramente l’incontro di Mascalucia tra il TH Mascalucia e la capolista Albatro Siracusa N.G. Quello di cartello della quattordicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

La formazione etnea che si trova a 6 punti dalla vetta cerca la vittoria di prestigio contro gli aretusei ancora imbattuti.

Il Regalbuto secondo in classifica invece ospita il Villaurea Palermo mentre l’Aretusa Siracusa attende il Caffè Klara Avola.

A Petrosino va di scena il derby trapanese tra i padroni di casa de Il Giovinetto e l’Alcamo mentre l’Agriblu Modica affronta davanti al proprio pubblico l’Albatro Y.G. e stessa cosa per l’Autosicura Marsala con il New Handballa Mascalucia:

Questo il quadro completo della quattordicesima giornata:

Giovinetto Petrosino – Pallamano Alcamo

Autosicura Marsala – New Handball Mascalucia

Pallamano Regalbuto – Villaurea Palermo

TH Mascalucia – Albatro Siracusa N.G

Aretusa – Caffè Klara Avola

Agriblu Modica – Albatro Y.G.

La Classifica

Albatro N.G. 24

Regalbuto 20

Aretusa 20

Autosicura Marsala 18

TH Mscalucia 16

Caffè Klara Avola 12

Albatro Siracusa Y.G. 12

Villaurea 10

Giovinetto Petrosino 10

Agriblu Modicaa 4

New Handball Masclucia 4

Alcamo Pallamano 0

Advertisement

Advertisement

Visite: 62