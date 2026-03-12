Pallamano BM: il programma della 14^ Giornata
E’ sicuramente l’incontro di Mascalucia tra il TH Mascalucia e la capolista Albatro Siracusa N.G. Quello di cartello della quattordicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
La formazione etnea che si trova a 6 punti dalla vetta cerca la vittoria di prestigio contro gli aretusei ancora imbattuti.
Il Regalbuto secondo in classifica invece ospita il Villaurea Palermo mentre l’Aretusa Siracusa attende il Caffè Klara Avola.
A Petrosino va di scena il derby trapanese tra i padroni di casa de Il Giovinetto e l’Alcamo mentre l’Agriblu Modica affronta davanti al proprio pubblico l’Albatro Y.G. e stessa cosa per l’Autosicura Marsala con il New Handballa Mascalucia:
Questo il quadro completo della quattordicesima giornata:
Giovinetto Petrosino – Pallamano Alcamo
Autosicura Marsala – New Handball Mascalucia
Pallamano Regalbuto – Villaurea Palermo
TH Mascalucia – Albatro Siracusa N.G
Aretusa – Caffè Klara Avola
Agriblu Modica – Albatro Y.G.
La Classifica
Albatro N.G. 24
Regalbuto 20
Aretusa 20
Autosicura Marsala 18
TH Mscalucia 16
Caffè Klara Avola 12
Albatro Siracusa Y.G. 12
Villaurea 10
Giovinetto Petrosino 10
Agriblu Modicaa 4
New Handball Masclucia 4
Alcamo Pallamano 0