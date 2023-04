I derby sono confronti dove è molto difficile rispettare un pronostico. Ed è successo anche in quello di Scicli nella quarta giornata della fase ad Orologio del Campionato di serie B di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria.

Infatti nella città ragusana ad avere la meglio è stato chi stava peggio n classifica ovvero l’Agriblu Scicli che ha battuto Scicli Social Club per 27 – 19. Una vittoria che da ancora all’Agriblu Scicli di poter agguantare la quarta posizione.

Vince anche la Pallamano Marsala che ha battuto in casa in un match combattuto per 27 – 24 il Villaurea Palermo.

Vittorie senza problemi per le prime due della classe Aetna Mascalucia e TH Alcamo.

In sintesi questi i risultati

Beach Team Messina – Aetna Mascalucia 22 – 32

Pall. Marsala – Villaurea 27 – 24

Girgenti – TH Alcamo 18 – 39

Scicli Social Club – Agriblu Scicli – 19 – 27

La classifica

Aetna Mascalucia 31

Alcamo 28

Scicli Social Club 25

Agriblu Scicli 21

Pall. Marsala 18

Villaurea Palermo 13

Beach Team Messina 2

Girgenti 2

CLASSIFICA MARCATORI “ TROFEO G. LENZO”:

SOMMA DIEGO 179 AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA

DI GIOVANNI SALVATORE VALERIO 172 PALLAMANO MARSALA

DATTOLO GABRIELE 154 ALCAMO

SOMMA GABRIELE 132 AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA

MAGNIFICO ALESSANDRO 131 AGRIBLU SCICLI

SAITTA SIMONE 122 ALCAMO

DELITALA ORESTE 105 AGRIBLU SCICLI

CARBONE MANUEL 96 SCICLI SOCIAL CLUB

D ARPA GIUSEPPE 95 PGS VILLAUREA

CIAVORELLA GAETANO 85 SCICLI SOCIAL CLUB

