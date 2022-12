Un match tutto da vedere quello tra il Villaurea Palermo e la capolista,

ancora a punteggio pieno, Aetna Mascalucia nella prima giornata del

girone di ritorno del Campionato di serie B Drago di Pallamano maschile

organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro

Pagaria.

I palermitani quarti in classifica ed sole 3 lunghezze dalla seconda

posizione cercheranno di fare il primo “sgambetto” agli etnei. E l’incontro

sarà trasmesso in diretta sul Canale 85 del Digitale Terrestre di Teletris e

sulla pagina Facebook di Figh Sicilia.

Ad inseguire i mascaluciesi, lo Scicli Social Club seconda forza del torneo,

impegnato in trasferta sul campo del fanalino di coda Girgenti, mentre

l’Alcamo andrà a fare visita al Beach Team Messina e la Pall. Marsala

attende l’Agriblu Scicli.

Questi nel dettaglio gli incontri della prima giornata di ritorno con relative

designazioni arbitrali:

Girgenti – Scicli Social Club – Arbitri: Tilaro Filippo – Cardaci Vito;

Messina – Alcamo – Arbitri: Campagna Diego – Castagnino Antonio;

Marsala – Agriblu Scicli – Arbitri: Nania Fabio – Pollaci Pietro;

Villaurea – Aetna Mascalucia – Arbitri: Sardisco Marilisa – Venturella

Agnese – Commissario: Chiarello Vincenzo

La Classifica

Aetna Mascalucia 14

Scicli Social Club 10

Alcamo e Pall. Marsala 8

Agriblu Scicli e Villaurea Palermo 7

Beach Team Messina 2

Girgenti 0

