PALLAMANO: AL VIA IL PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DRAGO

AL VIA IL PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DRAGO

Conclusa la Regular Season con la disputa nello scorso fine settimana dell’ultima giornata di ritorno ed il recupero delle ultime gare non disputare in altri turni, per motivi quasi esclusivamente legati alla Pandemia, il campionato di Serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato Sicilia Figh si prepara alla seconda fase vale a dire la disputa dei Play Off.

Ed alla luce dei risultati dell’ultima giornata le magnifiche quattro che si contenderanno la promozione in Serie A 2 sono in ordine di classifica TH Alcamo, Aretusa Siracusa, HB Messina e Leali Marsala.

La Palermo Pallamano malgrado sia si classificata al terzo posto non potrà partecipare ai Play Off in virtù di quanto previsto dal Vademecum vigente in tema di partecipazione delle “seconde squadre” che ha determinato accoppiamenti diversi alla reale classifica finale della Regular Season. Alla luce di ciò matura la qualificazione il Leali Marsala classificatosi al quinto posto.

Ma ecco nel dettaglio i risultati dell’ultima giornata e del recupero:

• Agriblù Scicli – Leali Marsala 30 – 31

• TH Alcamo – Palermo Pallamano 25 – 20

• New Handball Rosolini – HB Messina 19 – 36

• Aretusa – Villaurea Palermo 44 – 16

• HB Messina – Giovinetto 31 – 30

In virtù di questi risultati ecco la classifica aggiornata

La Classifica:

• TH Alcamo 30 punti

• Aretusa Siracusa 30 punti

• Pallamano Palermo 20 punti

• HB Messina 15 punti

• Leali Marsala 14 punti

• Giovinetto Petrosino 11 punti

• Agriblu Scicli 10 punti

• Villaurea Palermo 2 punti

• New Handball Rosolini – 1 punti

Al termine della stagione regolare lo scettro di migliore marcatore va a D’Aguanno del Leali Marsala con 134 reti. A seguire il compagno di squadra Tumbarello con 131 e Vaccaro del TH Alcamo con 119.

Seguono

• Yatavarage – Aretusa 111 Reti

• Santos – Aretusa 101 Reti

• Saitta – TH Alcamo 96 Reti

• Adamo – Il Giovinetto 95 Reti

• Parrino – Palermo Pallamano 91 Reti

• D’Arrigo – HB Messina 90 Reti

• Marino – Il Giovinetto 80 Reti

Da sabato prossimo al via ai Play Off con gare di andata, ritorno ed eventuale bella.

La prima tra Pallamano Aretusa e HB Messina con inizio alle ore 18,30, Arbitra la coppia Merisi – Pepe, Delegato Giuseppe Cosenza.

La gara sarà trasmessa in diretta sul Canale 172 del DDT di Teletris e sulla pagina Facebook di Figh Sicilia.

La seconda, TH Alcamo – Leali Marsala con inizio alle ore 19. Arbitra la coppia Nania – La Neve.

