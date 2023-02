Pallamano A2F: Aretusa Siracusa sconfitta a Paceco

Sconfitta prevedibile dell’Aretusa/MaTTroina nell’ultima gara della regular season della A2 femminile di pallamano. Adesso testa alla Coppa Sicilia EdilSpi che si svolgerà proprio a Siracusa domenica prossima e alla seconda fase della A2 femminile, utile per l’accesso alle Final Eight di Chieti.

Ad Erice contro Paceco c’è stato poco o nulla da fare per la squadra di Alfio Settembre che aveva lasciato a casa diverse titolari per motivi vari e dato spazio alle giovani provenienti dal Mattroina nell’ambito della collaborazione fra i due sodalizi che va avanti da qualche anno.

“La gara di oggi non era semplice, lo sapevamo – ha detto il portiere Alessia Di Nicolò -, siamo scese in campo con una formazione giovane causata da delle assenze di troppo e il Paceco, dall’altra parte, ha aggiunto altre tre giocatrici di valore. La partita di oggi non ci serviva per far classifica ma è servita molto alle nostre ragazzine per far minutaggio. Adesso in settimana speriamo di recuperare le assenze per preparare le partite della coppa Sicilia”.

Qui il tabellino della gara: https://www.federhandball.it/risultatigare/2022/440/960/51515.pdf

