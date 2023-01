Pallamano: a Siracusa la Coppa Sicilia di A2 femminile

Siracusa ospiterà la prima edizione della Coppa Sicilia di pallamano femminile di Serie A2. L’organizzazione è stata affidata alla Pallamano Aretusa/MaTTroina e la kermesse, denominata, “Coppa Sicilia EdilSpi Srl” si svolgerà domenica 26 febbraio al Pala Pino Corso ex Palestra Akradina. In campo, oltre le padroni di casa guidate da Alfio Settembre anche le trapanesi del Paceco e le licatesi dell’Halikada.

“Siamo felici del fatto che la Figh abbia assegnato a noi l’organizzazione di tale evento – ha detto il presidente Placido Villari – che si svolgerà per la prima volta in assoluto e siamo già al lavoro per far sì che tutto si svolga al meglio fra poco più di un mese qui a Siracusa. E’ una manifestazione importante, siamo già rodati perché anche di recente abbiamo organizzato il concentramento nazionale di Youth League Under 20 maschile, così come avvenne lo scorso anno. Dunque l’auspicio è che sia un’altra bella giornata di sport per la pallamano siciliana. Siamo grati, infine, al presidente regionale Figh, Sandro Pagaria, al Comune di Siracusa rappresentato dal sindaco Francesco Italia e alla EdilSpi Srl che ha permesso che tale evento si potesse svolgere proprio a Siracusa”.

La prima gara si svolgerà alle ore 11,30 fra Aretusa/MaTTroina e Halikada. La perdente affronterà Paceco alle ore 16 e la vincente della prima gara, sempre contro le trapanesi, alle ore 18,30. Al termine si svolgerà la premiazione.

