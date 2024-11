PALLA IN RETE: COPPA SICILIA – TRA CAMPOFRANCO E AIDONE UNA BELLA GARA. ALLA FINE LA SPUNTA….

OPPA SICILIA – TRA CAMPOFRANCO E AIDONE UNA BELLA GARA. ALLA FINE LA SPUNTA….

Sono di quelle gare che giocate di mercoledì dopo le scorie e la fatica della domenica precedente, potrebbero essere di quelle che non si vede l’ora del triplice fischio oppure di non giocarle. E invece Campofranco (CL) e Don Bosco Aidone (EN), arbitrata da un ottimo fischietto palermitano Giovanni Maggione, hanno dato vita ad una gara bella a vedersi, grintosa, maschia ma comunque giocata bene da entrambe le formazioni che hanno mirato a vincerla. Un primo tempo dove le due compagini non si sono risparmiate giocando un buon calcio e numerosi capovolgimenti di fronte anche se ad avere la meglio sono state le due difese ben orchestrate e dirette dai due capitani Ciccio Abate per gli ospiti ennesi e Michele Volpini per i nisseni di casa.

Nella ripresa il ritmo, invece di…calare, aumenta ed è il Campofranco che perviene al gol del vantaggio: tutto parte dai piedi vellutati di Giuseppe Scozzaro che crea scompiglio davanti al portiere ospite e l’ultimo tocco è quello di Federico Nave (FOTO) che mette alle spalle di Laversa. L’ Aidone si riversa nella metà campo avversaria e, complice un arretramento del Campofranco, mantiene il pallino del gioco e prova per il gol del pareggio senza impensierire più di tanto, se non in qualche occasione, il portiere di casa Cosi.

Con l’Aidone proiettato in avanti alla ricerca del pareggio, il Campofranco ha ampi spazi per rendersi pericolo e realizza il secondo gol con Ronaldo (FOTO) abile a rubare palla al difensore e mettere in rete. L’ Aidone non demorde ed è sempre presente nella tre quarti avversaria ma alla fine rischia di prendere il terzo gol con Jalloow che da solo davanti la porta manda incredibilmente fuori.

Ottima squadra l’Aidone (FOTO) non a caso seconda in classifica nel proprio girone e imbattuta, ma anche il Campofranco (FOTO) comincia ad ingranare al meglio e il 2 a 0 di oggi è un buon viatico per il passaggio del turno con la gara di ritorno tra due mercoledì.

Ha collaborato Angelo Nicastro

