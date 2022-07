PALERMO, DOMANI CONFERENZA STAMPA AL CIVICO SU CANCRO AL PANCREAS

Screening, un trial controllato

Palermo, 17 luglio 2022 – Secondo i dati Istat 2017, il cancro pancreatico è la quarta causa di morte per tumore in Italia e la terza a livello mondiale. Secondo alcune stime diventerà la seconda nel 2030.

La Medicina interna 1 dell’ospedale Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in collaborazione con l’Ordine dei medici provinciali, condurrà in Sicilia un “Trial controllato sull’efficacia di uno screening del carcinoma pancreatico” per una diagnosi precoce e salvare una vita. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa presso la direzione generale dell’ospedale Arnas Civico, lunedì 18 luglio, alle 10, dal direttore della Medicina interna 1 Alberto Maringhini e dal presidente dell’Omceo Toti Amato.

