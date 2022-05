Palermo, al via domani DeGustiArte: vino, cibo e arte dal 13 al 15 maggio

Manifestazione a Villa Filippina: in programma dibattiti, focus e show cooking

COMUNICATO STAMPA

Tutto pronto per il via di DeGustiArte la manifestazione che vedrà l’incontro tra vino, cibo e arte della Sicilia a Palermo in questo weekend. A partire da domani alle 16 e fino a domenica, infatti, a Villa Filippina la cultura enogastronomica siciliana si incontrerà con l’arte di performer del mondo accademico, della street art e designer siciliani in una kermesse che ha l’obiettivo di promuovere nuove realtà siciliane in questi due settori.

Durante i tre giorni della manifestazione organizzata da Inkilo saranno presenti 50 aziende siciliane tra cantine vinicole, distillerie, caseifici e altri produttori di eccellenze gastronomiche locali. Tutti giovani imprenditori dell’Isola che puntano sui prodotti siciliani che sempre di più si stanno affermando nei mercati internazionali. Oltre all’esposizione e alla degustazione dei prodotti sono previsti “Focus” su tematiche specifiche, il format “Si può fare” per raccontare storie imprenditoriali di successo, gli show cooking “Nonna contro Chef” per mettere a confronto la cucina delle tradizioni con quella professionale. Artisti si esibiranno in live painting ed estemporanee e verranno realizzate opere su terracotta di Nino Parrucca. Domani alle 18 anche spazio ai candidati sindaci di Palermo per un confronto con i cittadini mentre domenica alle 17 ci sarà l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano. “Un programma ricchissimo per raccontare le mille sfaccettature del mondo del food & wine siciliano – affermano gli organizzatori Vincenzo Bellia e Marco Basciano – una manifestazione che vuole dare spazio ai giovani, alle nuove realtà imprenditoriali e alle idee innovative per evidenziare le potenzialità che la nostra regione può esprimere in questo settore”.

Ecco il programma completo:

Venerdì 13 maggio

Apertura alle 16 con la presentazione di evento, sponsor partner, focus, format, artisti, label contest e mixology competition. Alle 17 il focus “Frutta tropicale in Sicilia” con Vittorio Farina (Università di Palermo) e Luigi Speciale (Papaya di Sicilia), modera il giornalista Nino Amadore. Alle mixology competition “Bartender & Gin Lovers” con Gin Insulae e Nysura Distillery. Alle 18 incontro con i candidati sindaco al comune di Palermo: ogni candidato risponderà a due domande estratte a sorte tra quelle proposte dal pubblico. Modera il Giornalista Nino Amadore. Alle 19 aperitivo social con BlogSicilia “Si può fare! Storie di straordinario successo” con Eugenio Ricca (Mastro Birraio del Birrificio Ballarak), ospite Francesco Caravello “cibo turista”, conduce Manlio Viola (direttore BlogSicilia). Alle 19,15 focus su Prodotti di montagna con Giovanni Messina e “Sylff Tokyo Foundation Fellow” con Beatrice La Porta, modera il giornalista Nino Amadore. Alle 20 show cooking Nonna Vs Chef “Meat & Wine” con la chef Marika Tutone di Euroform e nonna Rosa. Intervengono: Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea) e Filippo Fiorito (wine lover).

Sabato 14 maggio

Apertura alle 16 e a seguire show cooking “Mozzafiato”: il caseificio Bompietro presenterà un originale show cooking con Mozzafiato, l’unica mozzarella fatta a latte crudo di Frisona madonita filata in diretta dal mastro casaro Paolo Cirrito. Alle 17 focus sulla “Filiera agroalimentare in Sicilia con Giovanni Basciano (AGCI Agrital) e Giuseppe Pezzati (presidente Confartigianato Sicilia), modera il giornalista Nino Amadore. Alle 18 masterclass “Catarratto: aroma e longevità dei vini della Valle dello Jato” eelatore Nicola Francesca, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) Università degli Studi di Palermo. In collaborazione con UNIPA, SAAF, STAL STAM e Di Bella Vini Srl. Alle 19 aperitivo social con BlogSicilia “Si può fare! Storie di straordinario successo” si parlerà di “Impresa femminile in Sicilia” con Ilenia Coppola (cantina Coppola1971), Martina Scibilia (cantina Scibilia), Gaia Romano (cantina Romano), ospite Francesco Caravello “cibo turista”, conduce Gaetano Scariolo (giornalista BlogSicilia). Alle 19,30 focus su “Vino: tra scienza e racconto” degustazione al buio con Alessandro Santangelo (socio AIS) e Diego Zimmardi (enologo). Alle 20 show cooking “Nonna Vs chef” su “Fish & Wine” con lo Chef di Euroform Gabriele Lo Verso e nonna Piera. Intervengono: Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea) e Alessandro Santangelo (socio AIS).

Domenica 15 maggio

Apertura alle 12 e poi alle 16 laboratorio di Orticultura creativa: didattica ludica per i bambini con animazione a cura di Orto Capovolto. Alle 17 focus sul Pnrr con Girolamo Turano (assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana) e Giorgio Giallombardo (co-founder di NOON, sponsor partner), modera il giornalista Nino Amadore. Alle 18 show Ccooking “Cake & Gin” con lo chef Fabrizio Cannone, Alfredo Mineo (Gin Insulae) e Francesca Rita Cerami (esperta di dieta mediterranea). Alle 18,30 Label Contest: premiazioni migliori etichette scelte dagli artisti. Alle 19 aperitivo social con BlogSicilia “Si può fare! Storie di straordinario successo” su “Imprenditoria giovanile” con Stefano Antolino (Le Trazzere del Gusto), Cinzia Orabona (Prospero Enoteca Letteraria) e Totò Burrafato (autore del libro “Tutta un’altra storia”), conduce Piero Messina (giornalista BlogSicilia). Alle 20 focus slow smoking “Godersi un sigaro in compagnia di un distillato” con Federico Marino (co-founder Blend Master), Alfredo Mineo (Gin Insulae), Dario Rinaldi (Nysura Distillery) e Antonio Barone (Casa Allora), modera il giornalista Nino Amadore.

Ingressi e partner

L’ingresso ad ogni giornata (dalle 16 a mezzanotte, domenica dalle 12 alle 22,30) ha un costo di 15 euro che comprende 15 ticket degustazioni. I ticket si possono acquistare al botteghino all’ingresso o online su eventbrite.com.

Partner di DegustiArte sono: assessorato regionale alle Attività produttive, Confartigianato Palermo, Agci Sicilia, Suolo e Salute, Idimed, Euroform, Einaudi Pareto, Italian Cigar Group, Papaya di Sicilia, Orto Capovolto, Arte Wiva, Atom Inc., Noon, Daniele Pizzimenti Progetto Mobile, Dolomiti Ice, Centro Olimpo, Kia Astercar.

