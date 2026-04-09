Palazzo d’Orléans, il presidente Schifani riceve neo presidente dell’Ispra Maria Alessandra Gallone

Stamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Maria Alessandra Gallone.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alle sfide che interessano la Sicilia. Il presidente Schifani, nell’augurarle buon lavoro, ha auspicato una collaborazione sempre più stretta con la Regione sui temi della salvaguardia ambientale.

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