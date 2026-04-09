Servizio Civile Universale: proroga delle domande

Si può aderire al progetto di Banco Alimentare fino al 16 aprile

Un anno di formazione professionalizzante nei campi della logistica solidale, della comunicazione del terzo settore e della progettazione sociale

CATANIA 09 APRILE 2026 – Più tempo per scegliere un’esperienza che può fare la differenza nell’ambito della lotta allo spreco alimentare tramite il Servizio Civile Universale. È stata prorogata alle ore 14:00 del 16 aprile 2026 la scadenza per aderire al progetto “Nutrire il cambiamento e ripensare lo spreco: il cibo in eccesso diventa risorsa”, promosso da Banco Alimentare, nell’ambito del quale sono disponibili posti anche in Sicilia.

Sono 10 i posti disponibili nella Sicilia orientale per operatori volontari tra i 18 e i 28 anni: 8 a Catania e 2 a Siracusa. In tutta Italia saranno selezionati complessivamente 50 giovani, con opportunità distribuite anche in Lombardia, Marche, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto, Campania e Umbria.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede per i volontari un assegno mensile, oltre a un percorso strutturato di formazione e crescita professionale a contatto con le attività di recupero e redistribuzione in questi ambiti operativi:

magazzino e logistica solidale, cuore delle attività di recupero e distribuzione degli alimenti

comunicazione, raccolta fondi e progettazione sociale

amministrazione e segreteria organizzativa

relazione con le Organizzazioni Partner Territoriali che distribuiscono gli aiuti alimentari.

Non è richiesta esperienza specifica: il Servizio Civile è pensato proprio come un percorso di formazione sul campo. A raccontarlo sono gli stessi volontari impegnati nel progetto con Banco Alimentare. La prima è Gaia che spiega la sua attività da volontaria: «Questa esperienza fa capire cosa significa lavorare insieme per un obiettivo comune e ogni gesto contribuisce alla costruzione di un bene più grande». Il secondo è Pierpaolo: «È stata un’esperienza che mi ha permesso di crescere, capire come funziona un’organizzazione complessa e migliorare le mie capacità di collaborazione. Ma soprattutto porto con me l’aspetto umano e la consapevolezza di aver fatto parte di qualcosa di utile».

Come candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14:00 di giovedì 16 aprile 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone: https://domandaonline.serviziocivile.it/ cercando il titolo del progetto o il codice PTXSU0020225013179NXTX.

Per presentare la domanda è necessario possedere credenziali SPID o la CIE.

Durante la candidatura è possibile indicare la sede e la posizione preferita nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare.

Seguendo questo link è possibile registrarsi e seguire gli incontri formativi di presentazione: https://bit.ly/4remVY6

Per ulteriori informazioni contattare: comunicazione@siciliact.bancoalimentare.it

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