ORLANDO HAENNA A CHIETI PER CHIUDERE UNA SUPER STAGIONE CULMINATA CON LA PROMOZIONE IN SERIE A (silver).

Enna – Parte oggi pomeriggio, (direzione Chieti) l’Orlando Pallamano Haenna che da domani (mercoledì 3 maggio) a domenica sera sarà impegnata in terra abruzzese per la “Final8” di serie A2.

Acquisito già l’importante risultato della partecipazione nella Serie A silver della prossima stagione che significa già massima espressione sportiva della città, la comitiva ennese partirà alla volta di Chieti dove insieme ad altre 7 squadre andrà a contendersi uno dei due posti che danno accesso alla Serie A (Gold).

Una impresa per i gialloverdi molto difficile anche per diverse assenze nella rosa.

Avversari dei gialloverdi nel proprio girone le formazioni marchigiane del Camerano e del Cingoli e gli emiliani del San Lazzaro. Ad ogni modo, a prescindere dall’esito finale, per i giovani ennesi sarà una importante esperienza per la prossima stagione.

Da lunedi prossimo in casa Haenna la dirigenza inizierà a lavorare per il prossimo campionato e dove obiettivo imprescindibile rimane quello di continuare a puntare sui giovani del vivaio e magari a qualche altro atleta di belle speranze.

Ecco la dichiarazione di mister Salvo Cardaci a poche ore dalla partenza: “La nostra stagione è stata davvero incredibile e il premio, oltre alla conquista della serie A silver e della Coppa Sicilia di A2, è la disputa della “Final8″ che vedrà in campo gli 8 migliori team della seconda serie nazionale.

Partiamo per Chieti consapevoli di aver poco da chiedere a un anno che ci ha visti assoluti protagonisti nel nostro girone.

L’unico rammarico è quello di affrontare gli spareggi in piena emergenza per defezioni e infortuni che ci priveranno di diversi atleti di cui tre titolarissimi come Serravalle, Pisano e Rosso che ci seguiranno da casa. In ogni modo sarà una bella vetrina per i nostri under e per chi in campionato ha avuto meno spazio”.

