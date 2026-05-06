Opere finaliste Thrinakìa ottava edizione 2026

Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla SiciliaOpere finaliste ottava edizione Thrinakìa

La giuria e il comitato di lettura, a seguito di un’analisi approfondita delle opere pervenute e un accurato confronto di verifica sugli elaborati inviati nel rispetto dello spirito e delle finalità del premio Thrinakìa, annunciano in ordine alfabetico i nomi dei finalisti, gli autori e le opere che saranno premiate.

L’individuazione delle opere finaliste è stata operata attenendosi alle linee guida stabilite: la capacità di raccontare un vissuto personale e trasformare l’esperienza vissuta in una narrazione dotata di significati e valori; l’abilità di rappresentare l’insieme delle esperienze narrate legandole a stati d’animo, sensazioni ed emozioni provate; la bravura nel raffigurare l’identità di sé come un racconto sollecitato dal patrimonio simbolico e culturale della Sicilia; la capacità di proporre una visione personale del concetto di isola; l’abilità di trasformare in poesia il concetto di isola utilizzando un linguaggio evocativo, simbolico e immaginifico; la bravura nel raffigurare un’immagine vivida dell’isola attraverso la narrazione poetica.

La partecipazione è stata straordinaria, rendendo il compito della giuria e del comitato di lettura particolarmente impegnativo e interessante.

Un ringraziamento a tutte e tutti i partecipanti per la passione che caratterizza le loro opere. Un ringraziamento speciale va ai giurati e ai volontari autobiografi del comitato di lettura per il loro impegno e la loro responsabilità.

La classifica delle opere finaliste sarà svelata nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 30 maggio presso il Palazzo della Cultura di Catania alle ore 15.30, in via Vittorio Emanuele II 119.

Gli autori e le opere finaliste sono di seguito pubblicati in ordine alfabetico.

Asta Paola – Il gelsomino e la farina

Bertolone Anna Biagia – I luoghi del cuore

Biondo Margherita– L’isola

Boedts Chantal – L’île

Bruno Michele – L’isola

Calisti Barbara in arte Umhiri – Thrinakìa

Campione Maria – Il mio piccolo mondo antico

Contino Fabrizio – Zyz e autostrada A29

D’Antona Giannamaria – Dove finisce la strada

Di Mauro Angela – Quel che resta

Di Rosa Francesca – Sudconscio

Fatajo Abubacarr – Tra le sponde del Mediterraneo

Garozzo Salvatore – L’ombra

Grasso Anna Marina – Tina

Grasso Giovanni H. – Vibrazione corale dei suonatori di Brogne

Grasso Patrizia – Nella galleria del tempo ritrovato

Keita Amadou – Mon rêve le plus grand

Malino Rosario – Passi costellati al museo

Mazzone Antonino – L’ultimo viaggio in Sicilia: amare è fiducia

Michel Lise – L’île

Molinaro Teresa – L’idealista

Naso Luca – In memoria di Salvatore Naso

Naso Manuela – Mio padre era un gabbiano

Ricchiuto Ornella – Il lamento che resta: diario di un incontro a Bisacquino

Rutella Assunta, Mari Antonio – Un lago, una stazione

Somma Stefania Francesca– L’isola

Songne Sanouna – Il mio arrivo in Italia dall’Africa

Souto Jonny – Poco più di un anno fa: racconti ondivaghi

Stella Agata Lieta – La nonna ed io: storia di un nome

Tropea Mayer Erminia – Angela, Angiolina… per tutti Angelina

La giuria dell’ottava edizione del premio Thrinakìa è composta da:

Orazio Maria Valastro – presidente di giuria (sociologo e ricercatore indipendente, mitanalista e semiologo specializzato nell’immaginario della scrittura autobiografica, presidente e socio fondatore Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Maria Crivelli: giurata (vice presidente e socia fondatrice Le Stelle in Tasca ODV-ETS, scrittrice e volontaria autobiografa, responsabile AMIS Archivio della Memoria e dell’Immaginario Siciliano).

AnnaMaria Calore: giurata (presidente Raccontarsi Raccontando ODV, Roma).

Vito Antonio D’Armento: giurato (sociologo, etnografo, poeta, saggista, già professore associato Università del Salento, fondatore e direttore del Centro Studi Qualitative Approach in Ethnography – AQuE).

Amor Dekhis: giurato (scrittore e artista algerino).

Luc Dellisse: giurato (romanziere, saggista, poeta, drammaturgo e sceneggiatore, président de la Renaissance Française Délégation de Belgique, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique).

Christian Gatard: giurato (sociologo, saggista, presidente Institut international d’études qualitatives, Paris).

Anna Stomeo: giurata (autrice, attrice, regista, dirige l’Associazione Culturale “Itaca Min Fars Hus”, Martano – LE).

Cristina Viotto: giurata (scrittrice e autrice, poetessa, presidente e ideatrice del premio letterario internazionale Alejandro Jodorowsky).

Giacoma Coniglione: comitato di lettura (socia fondatrice, segretario e volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Francesca Bertino: comitato di lettura (socia fondatrice e volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Rosa Cimino: comitato di lettura (volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Luciano Ulderico Costanzo: comitato di lettura (socio fondatore e volontario autobiografo Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Giovanna Graziella D’Anna: comitato di lettura (volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Luisa La Carrubba: comitato di lettura (socia fondatrice e volontaria autobiografa Le Stelle in Tasca ODV-ETS).

Catania, 29 aprile 2026

Il presidente della giuria

Dott. Orazio Maria Valastro

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